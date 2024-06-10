برشلونة يفاوض "اكتشاف فليك"

وكشفت صحيفة (سبورت) الكتالونية عن رغبة هانز فليك في التعاقد مع أحد اللاعبين الذين دربهم من قبل واكتشف موهبتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة بدأ التفاوض لضم أنغيلو ستيلر لاعب شتوتغارت الألماني في الموسم الجديد.

وسبق أن تدرب ستيلر صاحب الـ 23 عامًا تحت قيادة فليك في صفوف بايرن ميونخ الألماني موسم 2020 – 2021.