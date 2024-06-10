برشلونة يفاوض "اكتشاف فليك"
بدأ مسؤولو نادي برشلونة الإسباني مفاوضات جادة لاستقطاب أحد المواهب المميزة في الدوري الألماني.
وأعلن برشلونة في وقت سابق تعاقده مع المدرب الألماني هانز فليك لتولي قيادة البلوغرانا خلفًا للمدرب تشافي هيرنانديز.
وخرج برشلونة من الموسم الماضي دون تحقيق أي بطولات مع احتلال وصافة ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد بجانب توديع دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع النهائي.
وكشفت صحيفة (سبورت) الكتالونية عن رغبة هانز فليك في التعاقد مع أحد اللاعبين الذين دربهم من قبل واكتشف موهبتهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة بدأ التفاوض لضم أنغيلو ستيلر لاعب شتوتغارت الألماني في الموسم الجديد.
وسبق أن تدرب ستيلر صاحب الـ 23 عامًا تحت قيادة فليك في صفوف بايرن ميونخ الألماني موسم 2020 – 2021.
وشارك ستيلر لاعب وسط شتوتغارت في مركز الوسط المدافع خلال 36 مباراة في الموسم الماضي كما أنه سجل هدفًا وصنغ 6 أهداف.
ورشح فليك اللاعب الألماني لتدعيم خط وسط برشلونة في الموسم المقبل ما دفع إدارة النادي الكتالوني للتفاوض لحسم الصفقة مبكرًا.