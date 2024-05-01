البلوي يشن هجوما على غاياردو: لو كان محترما لطرد هذا الرجل (فيديو)
شن حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد السعودي، هجوما كبيرا على الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني لفريق الاتحاد، مطالبا إياه بطرد الطبيب الخاص بجهازه الفني بسبب الإصابات المتعددة التي ضربت "العميد" أخيرا.
وكان الاتحاد قد سقط أمام الهلال، مساء الثلاثاء، للمرة السابعة على التوالي هذا الموسم، ليتأهل "الزعيم" إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بانتصاره في "الجوهرة المشعة"، بنتيجة (2-1) رغم لعبه منذ الدقيقة الـ42 بـ10 لاعبين عقب طرد سافيتش.
وكان نادي الاتحاد أعلن قبل اللقاء عن 6 غيابات بصفوفه، بسبب تعرضهم لإصابات مختلفة خلال الفترة الماضية، أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما بإصابة عضلية بالقدم اليسرى، فيما يُعاني فابينيو من إصابة بوتر عضلة الفخذ الأمامية اليسرى بجانب إصابة اللاعب لويز فليبي بالعضلة الخلفية.
وقال البلوي، في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "جورجي خيسوس، مدرب الهلال، ولويس كاسترو، مدرب النصر، أسماء كبيرة في عالم التدريب، ولكن من يقول إن غاياردو مدرب كبير؟ هو اسم كبير يمكن في الأرجنتين، لكننا نعلم جميعًا أن بوكا جونيورز وريفر بليت أندية كبيرة في أمريكا الجنوبية وتحقق البطولات دومًا الكل يتكلم عنها".
وأضاف: "التدريب اليوم علم، وغاياردو لو كان مدربًا محترمًا ولديه علم لكان قد طرد طبيب الاتحاد منذ وصل النادي، انظر لكم الإصابات الموجودة في الفريق، هذا بخلاف التعاقدات والتفاصيل الأخرى التي تصنع الفارق بين الهلال والاتحاد".
يذكر أن الاتحاد فقد أول فرصه في التأهل إلى كأس السوبر السعودية للموسم المقبل، حيث أصبح بحاجة إلى أن يحتل المركز الثالث في دوري روشن ليحقق هذا الهدف، إلّا إن نجح النصر في إقصاء الخليج اليوم، فالمركز الرابع سيكون مؤهلًا كذلك.