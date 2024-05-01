البلوي يشن هجوما على غاياردو: لو كان محترما لطرد هذا الرجل (فيديو)

شن حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد السعودي، هجوما كبيرا على الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني لفريق الاتحاد، مطالبا إياه بطرد الطبيب الخاص بجهازه الفني بسبب الإصابات المتعددة التي ضربت "العميد" أخيرا.

وكان الاتحاد قد سقط أمام الهلال، مساء الثلاثاء، للمرة السابعة على التوالي هذا الموسم، ليتأهل "الزعيم" إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بانتصاره في "الجوهرة المشعة"، بنتيجة (2-1) رغم لعبه منذ الدقيقة الـ42 بـ10 لاعبين عقب طرد سافيتش.

وكان نادي الاتحاد أعلن قبل اللقاء عن 6 غيابات بصفوفه، بسبب تعرضهم لإصابات مختلفة خلال الفترة الماضية، أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما بإصابة عضلية بالقدم اليسرى، فيما يُعاني فابينيو من إصابة بوتر عضلة الفخذ الأمامية اليسرى بجانب إصابة اللاعب لويز فليبي بالعضلة الخلفية.