موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس ملك السعودية

يصطدم الهلال بالنصر في مواجهة قوية ومرتقبة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بعد تأهل كل منهما على التوالي على حساب الاتحاد والخليج في نصف نهائي المسابقة.

وتقام مباراة النهائي، إما يوم الخميس 30 أو الجمعة 31 مايو الجاري، في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية على أن تنقل على قنوات (SSC).

وتأهل الهلال، مساء الثلاثاء، إلى نهائي كأس الملك، عقب فوزه، اليوم الثلاثاء، بعشرة لاعبين (2 ـ1)على الاتحاد في نصف النهائي، قبل أن يحجز النصر بقيادة نجمه رونالدو المقعد الثاني للمباراة النهائية بعد فوز صريح على الخليج (3 ـ 1).