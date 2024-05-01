الهلال يطيح بالاتحاد ويبلغ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
قاد سعود عبدالحميد فريقه الهلال السعودي للتأهل إلى نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم، عقب فوزه اليوم الثلاثاء، بعشرة لاعبين (2 ـ1)على الاتحاد في مباراة نصف النهائي.
وافتتح ميشيل التسجيل للهلال في الدقيقة 25 بعد عمل جماعي رائع وتبادل للتمريرات بين سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش ومالكوم الذي أرسل تمريرة إلى ألكسندر ميتروفيتش ليتركها إلى ميشيل الذي راوغ عبدالله المعيوف حارس الاتحاد وسدد في الشباك.
ولعب الهلال بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 42 بعد طرد ميلينكوفيتش-سافيتش بسبب تدخله بعنف على قدم أحمد الغامدي لاعب الاتحاد.
وأدرك عبدالرزاق حمدالله التعادل في الدقيقة 67 حين تلقى تمريرة عرضية من الغامدي ليضعها بصعوبة في شباك مواطنه ياسين بونو حارس الهلال.
وبعدما أهدر الاتحاد عدة فرص للتسجيل، استغل سعود عبد الحميد تمريرة عرضية من مالكوم ليسدد في الشباك من مدى قريب قبل تسع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة ليضع الهلال في المباراة النهائية.
وهذه الخسارة السادسة للاتحاد في ست مباريات أمام الهلال بكافة المسابقات هذا الموسم، إذ التقيا سابقا في الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودية.
ويلعب الهلال في النهائي ضد الفائز من مواجهة النصر والخليج التي تقام غدا الأربعاء.
ولدى فريق المدرب جورجي جيسوس فرصة تحقيق الثلاثية هذا الموسم بعد التتويج بلقب كأس السوبر السعودية، إذ يتصدر ترتيب الدوري المحلي برصيد 80 نقطة وله مباراة مؤجلة بفارق تسع نقاط عن النصر ثاني الترتيب.