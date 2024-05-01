الهلال يطيح بالاتحاد ويبلغ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

قاد سعود عبدالحميد فريقه الهلال السعودي للتأهل إلى نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم، عقب فوزه اليوم الثلاثاء، بعشرة لاعبين (2 ـ1)على الاتحاد في مباراة نصف النهائي.

وافتتح ميشيل التسجيل للهلال في الدقيقة 25 بعد عمل جماعي رائع وتبادل للتمريرات بين سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش ومالكوم الذي أرسل تمريرة إلى ألكسندر ميتروفيتش ليتركها إلى ميشيل الذي راوغ عبدالله المعيوف حارس الاتحاد وسدد في الشباك.