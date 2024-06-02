أنس جابر تهزم تاوسون وتتأهل لدور الثمانية في رولان غاروس

وكسرت أنس (29 عاما) المصنفة التاسعة على العالم، إرسال منافستها المصنفة 72 على العالم خلال شوط ثالث صعب، وكادت أن تهدر إرسالها بنفسها في شوط ماراثوني من 26 نقطة، لكنها صمدت حتى حسمت المجموعة لصالحها.

وتقدمت أنس في المجموعة الثانية لكنها لم تتمكن من الحفاظ على تقدمها وتعافت بعدها في الشوط الخامس عندما ارتكبت تاوسون خطأين سهلين في توقيت صعب.

وكادت تاوسون، التي تغلبت في الدور الثاني على إيلينا أوستابنكو بطلة رولان جاروس 2017 وفي الدور الثالث على صوفيا كينين وصيفة البطولة سابقا، أن تتعادل في الشوط العاشر لكن أنس واصلت تفوقها لتحسم الفوز في المباراة التي استغرقت ساعة واحدة ونصف الساعة.