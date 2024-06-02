أنس جابر تعلق على أدائها الرائع في "رولان غاروس"

لفتت طريقة أداء أنس جابر غير التقليدية انتباه الجميع عندما دخلت عالم بطولات السيدات، ورغم طبيعة هذا الأسلوب المحفوف بالمخاطر، فإن اللاعبة التونسية غير مستعدة للتنازل عن السلاسة والإبداع في سعيها لإحراز لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة للتنس.

ومنحتها ضرباتها غير التقليدية وغير المتوقعة في بعض الأحيان فرصة الظهور في ثلاثة نهائيات في البطولات الأربع الكبرى، لكنها أخفقت في كل مرة ولا تزال تنتظر تحقيق حلمها في أن تصبح أول عربية وأفريقية تفوز بلقب كبير.

وأصبحت أنس جابر، البالغة 29 عاما، إحدى اللاعبات المفضلات لدى المشجعين بينما تتألق شخصيتها في الملعب وقالت المصنفة الثامنة مازحة إنها "ستطرد" فريقها إذا طلب منها تغيير أسلوب لعبها.

وتأهلت البطلة التونسية إلى الدور الرابع ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوزها على الكندية ليلى فرنانديز.