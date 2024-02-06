الأغلى في التاريخ.. الاتحاد يحاول مجددا التعاقد مع محمد صلاح

ذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" أن نادي الاتحاد على استعداد لتقديم عرض مغر جدا للتعاقد مع الجناح المصري محمد صلاح من ليفربول، الصيف المقبل.

وينتهي عقد صلاح، البالغ من العمر 31 عاما، مع ليفربول في يونيو 2025، ما يعني أنه سيتبقى عام واحد على نهاية العقد، بنهاية الموسم الحالي.

وكان صلاح موضع اهتمام كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فقد قدم الاتحاد عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (188 مليون دولار)، لكن الصفقة لم تتم.

وأفادت الصحيفة بأنه يبدو من المرجح أن تستمر محاولات الاتحاد للتعاقد مع صلاح الصيف المقبل، ونقلت عن مصادر قريبة من الاتحاد أنه لم يفقد الأمل بضم اللاعب.