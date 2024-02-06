الأغلى في التاريخ.. الاتحاد يحاول مجددا التعاقد مع محمد صلاح
ذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" أن نادي الاتحاد على استعداد لتقديم عرض مغر جدا للتعاقد مع الجناح المصري محمد صلاح من ليفربول، الصيف المقبل.
وينتهي عقد صلاح، البالغ من العمر 31 عاما، مع ليفربول في يونيو 2025، ما يعني أنه سيتبقى عام واحد على نهاية العقد، بنهاية الموسم الحالي.
وكان صلاح موضع اهتمام كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فقد قدم الاتحاد عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (188 مليون دولار)، لكن الصفقة لم تتم.
وأفادت الصحيفة بأنه يبدو من المرجح أن تستمر محاولات الاتحاد للتعاقد مع صلاح الصيف المقبل، ونقلت عن مصادر قريبة من الاتحاد أنه لم يفقد الأمل بضم اللاعب.
وقالت المصادر إن الاتحاد على استعداد لدفع ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على صلاح الصيف المقبل.
وفي حال تمت الصفقة بهذا المبلغ، سيكون صلاح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، علما أن أغلى لاعب في التاريخ حاليا هو البرازيلي نيمار الذي انتقل من برشلونة لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في 2017.
وأضافت أن الاتحاد يريد تقديم حوالي 1.5 مليون جنيه إسترليني (1.9 مليون دولار) أجرا أسبوعيا لمحمد صلاح، أي حوالي أربعة أضعاف راتبه الحالي في ليفربول.
وقالت "ديلي ميل" إنه مع عدم اليقين بشأن مستقبل ليفربول في ضوء رحيل يورغن كلوب الصيف المقبل، قد يرغب صلاح في الرحيل عن الريدز.
ويغيب صلاح حاليا عن الملاعب بعد إصابته في أوتار الركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.
وسجل محمد صلاح 18 هدفا وصنع 9 في 27 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، وبحسب موقع "transfermarkt" فإنه منذ انتقال صلاح لليفربول صيف 2017 من روما مقابل 42 مليون يورو، سجل 204 أهداف وصنع 88 في 332 مباراة.