هل يغادر محمد صلاح ليفربول برحيل كلوب؟

أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الحالي ليكون قد أمضى تسع سنوات في قيادة الفريق، حقق فيها الفوز بكل شيء تقريبًا.

وأحد المفاتيح الرئيسة في تتويج ليفربول بكافة البطولات الممكنة من الدوري لدوري الأبطال للكؤوس المحلية كان النجم المصري محمد صلاح الذي بصم بأرقامه القياسية على كل بطولة من تلك.

ولم يكن من المفترض أن يستمر صلاح في ليفربول في الموسم الحالي، أو هكذا تناقلت التقارير في الموسم الماضي، عندما أكدت أن النجم المصري قريب للغاية من الانتقال للاتحاد في الدوري السعودي، لكنه استمر على أي حال، فهل يأتي رحيل كلوب عن الريدز لينهي فترة وجود لاعب روما وتشيلسي السابق معهم؟.