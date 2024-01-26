هل يغادر محمد صلاح ليفربول برحيل كلوب؟
أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الحالي ليكون قد أمضى تسع سنوات في قيادة الفريق، حقق فيها الفوز بكل شيء تقريبًا.
وأحد المفاتيح الرئيسة في تتويج ليفربول بكافة البطولات الممكنة من الدوري لدوري الأبطال للكؤوس المحلية كان النجم المصري محمد صلاح الذي بصم بأرقامه القياسية على كل بطولة من تلك.
ولم يكن من المفترض أن يستمر صلاح في ليفربول في الموسم الحالي، أو هكذا تناقلت التقارير في الموسم الماضي، عندما أكدت أن النجم المصري قريب للغاية من الانتقال للاتحاد في الدوري السعودي، لكنه استمر على أي حال، فهل يأتي رحيل كلوب عن الريدز لينهي فترة وجود لاعب روما وتشيلسي السابق معهم؟.
علاقة صلاح بكلوب
لم تشهد مسيرة محمد صلاح مستويات رائعة كتلك التي قدمها تحت قيادة أي مدير فني آخر مثلما كان الوضع مع يورغن كلوب.
وتحت قيادة كلوب لعب محمد صلاح 332 مباراة في كل البطولات، سجل 204 أهداف وصنع 88 وكان محور أداء الريدز في العديد من السنوات.
ولا يوجد مدرب أو فريق لعب له محمد صلاح ذلك العدد من المباريات أو كان مساهمًا معه بنفس القوة مثلما هو الحال في صفوف ليفربول.
وتحدث المدرب الألماني مع صلاح قبل نقله من الدوري الإيطالي، وفهم ما الذي يحتاج إليه بالتحديد، حتى أنه غيّر مركز الصفقة الأهم له في ذلك الوقت، ساديو ماني حتى يحقق الاستفادة الكاملة من صلاح خلال الموسم الأول له.
وكان صلاح نفسه الذي كانت وظيفته الجلوس على مقاعد البدلاء تحت قيادة جوزيه مورينيو، لكن الفارق كان في وجود كلوب، الذي علم كيف يستفيد من النجم المصري.
نهاية حقبة
قبل عام ونصف تقريبًا رحل السنغالي ساديو ماني عن ليفربول وفي الصيف الماضي انتقل روبرتو فيرمينو إلى الأهلي السعودي، والآن بعد رحيل كلوب فالقوة الضاربة للريدز التي جاءت بلقبي الدوري ودوري الأبطال ستكون قد انتهت.
وسيعني رحيل كلوب بالضرورة قدوم مدرب جديد، قد لا يوفر الظروف المثالية التي كان المدرب الألماني يوفرها لصلاح، وسيأتي باحثًا عن قيادة مشروع لسنوات طويلة كما كان الحال مع الألماني، بالتبعية قد لا يكون لنجم الفريق حاليًا مكانًا في تشكيلته في وقت أقرب مما نتخيل، مما قد يدفع صلاح للرحيل في الصيف.
ويُعتقد أن العقد موجود بالفعل وجاهز لصلاح في السعودية، مع الإشارة إلى أن كل من كان يساعد صلاح في ليفربول قد رحل.
من جانب آخر وهذه مجرد استنتاجات وليست معلومات، فكلوب قد يكون اتخذ قرار الرحيل بناءً على معطيات تخص مستقبل محمد صلاح.
وبحسب تعليق كلوب نفسه فإنه كان يناقش صفقات الموسم الجديد مع إدارة ليفربول مع بداية الموسم الجاري عندما أدرك أنه لا يريد أن يستمر.
ومناقشة صفقات العام الحالي في وقت مبكر مثل هذا تعني بالضرورة أن الفريق يعرف أنه سيخسر أحد النجوم أو مجموعة منهم، وقد يكون بينهم صلاح، وربما يكون قرار كلوب بالرحيل مرتبطًا بقرار قد اتخذه النجم المصري بالخروج وأخبر به المدرب والإدارة.