مع اقتراب أولمبياد 2024.. موجة عنف جديدة تضرب الكرة الفرنسية

انزلقت كرة القدم الفرنسية إلى دوامة جديدة من العنف بعد إلغاء مباراة كانت مقررة بين فريقي أولمبيك مارسيليا وأولمبيك ليون بسبب تعرض حافلة الفريق الزائر للرشق بالحجارة والزجاجات؛ ما تسبب في إصابة مدرب ليون الإيطالي فابيو غروسو أمس الأحد.

وتعرَّض غروسو لإصابات في الوجه في حادث جديد للعنف الجماهيري يستهدف الدوري الفرنسي الذي كان قبل عامين هدفًا لسلسلة من حوادث العنف والشغب الجماهيري أيضًا.

وبما أن الأحداث وقعت خارج ملعب فيلودروم الخاص بمارسيليا فإن سلطات الكرة الفرنسية لا يمكنها فرض أي عقوبات على النادي المنتمي للمدينة الساحلية في جنوب فرنسا.