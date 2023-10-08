إيقاف مباراة مونبلييه وكليرمون بعد إطلاق ألعاب نارية (فيديو وصور)

أوقف الحكم فلورينت باتا مباراة مونبلييه وضيفه كليرمون في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، اليوم الأحد؛ بسبب إلقاء مفرقعات.

وبحسب صحيفة "ليكيب" تم نقل موري دياو حارس كليرمون على محفة في الوقت الإضافي من المباراة بعد انفجار ألعاب نارية بجواره مباشرة.