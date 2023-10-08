إيقاف مباراة مونبلييه وكليرمون بعد إطلاق ألعاب نارية (فيديو وصور)
أوقف الحكم فلورينت باتا مباراة مونبلييه وضيفه كليرمون في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، اليوم الأحد؛ بسبب إلقاء مفرقعات.
وبحسب صحيفة "ليكيب" تم نقل موري دياو حارس كليرمون على محفة في الوقت الإضافي من المباراة بعد انفجار ألعاب نارية بجواره مباشرة.
وفي الوقت الذي كان فيه مونبلييه يتجه لفوز سهل على كليرمون بنتيجة 4/2 توقفت المباراة في الوقت الإضافي.
وانفجرت مفرقعات نارية ألقيت من المدرجات بجوار موري دياو.
وبعد الانفجار، وجد حارس مرمى كليرمون نفسه على الأرض وكان لا بد من إخراجه من الملعب على نقالة.
ولعب تيغي سافنيير ضربة ركنية إلى "التعمري" ليسدد بدوره كرة يسارية رائعة من على دائرة منطقة الجزاء في الدقيقة 16.
وعاد موسى التعمري وسجل الهدف الثاني له والرابع لمونبلييه في الدقيقة 77.
وعند إيقاف المباراة كانت النتيجة تشير إلى فوز مونبلييه 4/2، حيث سجل له تيغي سافانير هدفين من ضربتي جزاء إلى جانب هدفي التعمري.
في حين سجل يوهان مانين وشيخ عمر كوناتي هدفي كليرمون فوت.