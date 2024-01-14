الكلاسيكو.. لماذا لن تتكرر معارك فينيسيوس وأراوخو على الطرف الأيسر؟

تحظى دائمًا مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بأهمية خاصة لكل محبي وعشاق كرة القدم حول العالم لما تتميز به مِن ندية وإثارة وتنافس قوي بين لاعبي الفريقين على أرض الملعب.

ومن أبرز الثنائيات التي برزت في السنوات الأخيرة بالكلاسيكو، هي المواجهة بين الأوروغواياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، إذ يسعى دائمًا نجم البارسا للحد من خطورة نجم "الميرنغي" في الجانب الأيسر، لكن هذا قد يتغير في مواجهة، الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

واعتمد تشافي هيرنانديو، مدرب برشلونة، مؤخرًا على أراوخو لإيقاف فينيسيوس خلال مواجهات الكلاسيكو.

ويستضيف ملعب "الأول بارك" في السعودية، مساء الأحد، كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني، بين برشلونة حامل اللقب ووصيفه ريال مدريد.