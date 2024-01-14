الكلاسيكو.. لماذا لن تتكرر معارك فينيسيوس وأراوخو على الطرف الأيسر؟
تحظى دائمًا مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بأهمية خاصة لكل محبي وعشاق كرة القدم حول العالم لما تتميز به مِن ندية وإثارة وتنافس قوي بين لاعبي الفريقين على أرض الملعب.
ومن أبرز الثنائيات التي برزت في السنوات الأخيرة بالكلاسيكو، هي المواجهة بين الأوروغواياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، إذ يسعى دائمًا نجم البارسا للحد من خطورة نجم "الميرنغي" في الجانب الأيسر، لكن هذا قد يتغير في مواجهة، الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.
واعتمد تشافي هيرنانديو، مدرب برشلونة، مؤخرًا على أراوخو لإيقاف فينيسيوس خلال مواجهات الكلاسيكو.
ويستضيف ملعب "الأول بارك" في السعودية، مساء الأحد، كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني، بين برشلونة حامل اللقب ووصيفه ريال مدريد.
ويتوقع مشاركة فينيسيوس وأراوخو بشكل أساسي كالمعتاد في تشكيلتي الفريقين.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في توقعاتها للمباراة، إنه "ليس من المستبعد أن يلعب أراوخو في قلب دفاع برشلونة اليوم لأن فينيسيوس جونيور يلعب الآن دورًا أكثر مركزية (في العمق)".
فيما قالت صحيفة "آس"، إن مواجهة نهائي كأس السوبر الإسباني اليوم هي الجولة السابعة بين اللاعبين في الكلاسيكو.
كانت المواجهة الأولى التي جمعت الثنائي في أبريل 2021، عندما لعب الفريقان في الدور الثاني من الدوري الإسباني، ولعب حينها رونالد أراوخو كقلب دفاع، وانتهت بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، سجلهما كريم بنزيما وتوني كروس.
وتفوق أراوخو في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي الذي انتهى 1-0 للبارسا، بينما جاء التفوق للبرازيلي في الفوز 2-1 هذا الموسم بالدوري.