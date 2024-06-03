النصر السعودي ينتظر عرضا مغريا لبيع لاعبه

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي منفتح بالفعل على بيع مدافعه الإسباني إيميريك لابورت، خلال ميركاتو 2024، لكنه ينتظر عرضا ماليا مغريا.

وكانت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، نجحت في التعاقد مع لابورت، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الماضي، لمدة 3 مواسم حتى عام 2026.

ورغم أن لابورت من العناصر الأساسية لفريق النصر، التي اعتمد عليها البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني، في خط دفاع "العالمي"، لكن اللاعب الإسباني يخطط للرحيل.