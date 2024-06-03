النصر السعودي ينتظر عرضا مغريا لبيع لاعبه
كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي منفتح بالفعل على بيع مدافعه الإسباني إيميريك لابورت، خلال ميركاتو 2024، لكنه ينتظر عرضا ماليا مغريا.
وكانت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، نجحت في التعاقد مع لابورت، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الماضي، لمدة 3 مواسم حتى عام 2026.
ورغم أن لابورت من العناصر الأساسية لفريق النصر، التي اعتمد عليها البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني، في خط دفاع "العالمي"، لكن اللاعب الإسباني يخطط للرحيل.
وقال الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي سبورتس"، رودي جاليتي، عبر حسابه على منصة "كس"، إن إدارة النصر تستمع للعروض الخاصة برحيل لابورت.
وأوضح أن النصر تلقى قبل أسابيع، عرضا من أحد الأندية الإسبانية للحصول على لابورت، مقابل 7 ملايين يورو، لكنه لم يحظ بقبول مسؤولي "العالمي".
وشدد جاليتي على أن النصر حدد شرط رحيل لابورت بوصول عرض مالي مناسب لا يتضمن تلك الخسارة المالية الكبيرة التي كانت في العرض الإسباني.
وشارك لابورت مع النصر في الموسم الماضي، في 27 مباراة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة، وتحصل على بطاقة حمراء و5 بطاقات صفراء.
كما لعب لابورت مع النصر 7 مباريات في بطولة دوري أبطال آسيا، لم يصنع أو يسجل، وتحصل على بطاقة حمراء، كما شارك في مباراة وحيدة في بطولة كأس السوبر السعودي.