الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الباطن في الدوري السعودي

تقام، اليوم الجمعة، 3 مواجهات مرتقبة في الجولة التاسعة عشر من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

تنطلق مواجهات اليوم الجمعة بلقاء الخليج وضيفه الاتحاد كما يلتقي الرائد ضيفه الاتفاق ثم تقام المباراة المرتقبة بين النصر والباطن.

وانطلقت الجولة أمس الخميس بفوز الطائي على مضيفه الفتح بنتيجة 3-2 وتغلب الفيحاء على ضيفه أبها بنتيجة 2-0 كما تعادل الهلال خارج دياره مع الوحدة بنتيجة 3-3.

وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة النصر والباطن في الدوري السعودي، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المواجهة بين النصر وضيفه الباطن على ملعب مرسول بارك الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق عبدالله الغامدي.