الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الباطن في الدوري السعودي
تقام، اليوم الجمعة، 3 مواجهات مرتقبة في الجولة التاسعة عشر من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.
تنطلق مواجهات اليوم الجمعة بلقاء الخليج وضيفه الاتحاد كما يلتقي الرائد ضيفه الاتفاق ثم تقام المباراة المرتقبة بين النصر والباطن.
وانطلقت الجولة أمس الخميس بفوز الطائي على مضيفه الفتح بنتيجة 3-2 وتغلب الفيحاء على ضيفه أبها بنتيجة 2-0 كما تعادل الهلال خارج دياره مع الوحدة بنتيجة 3-3.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة النصر والباطن في الدوري السعودي، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المواجهة بين النصر وضيفه الباطن على ملعب مرسول بارك الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق عبدالله الغامدي.
ترتيب الفريقين
يحتل النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، وحقق 13 فوزا وتعادل 4 مرات وتلقى خسارة وحيدة.
وسجل النصر 39 هدفا وهو صاحب أقوى هجوم بالدوري حتى الآن، وتلقى 9 أهداف وهو ثاني أقوى دفاع.
ويحتل الباطن المركز السادس عشر والأخير برصيد 6 نقاط، وحقق الفريق فوزا وحيدا وتعادل 3 مرات وتلقى 14 خسارة.
وسجل الباطن 12 هدفا وهو صاحب أضعف هجوم بالدوري، وتلقى 44 هدفا وهو أيضا صاحب أضعف دفاع.
حقق النصر فوزا عريضا على الباطن بنتيجة 4-0 في آخر لقاء بين الفريقين يوم 15 سبتمبر الماضي.
ولم يفز الباطن على النصر في الدوري منذ يوم 15 فبراير 2018 حين تغلب بنتيجة 3-0.
أسلحة النصر
يتطلع النصر لتحقيق فوز جديد يعزز صدارته لترتيب الدوري واستغلال تعثر الهلال أمام الوحدة بالتعادل.
وفرض الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني لفريق النصر، حالة من التركيز على تدريبات الفريق للمطالبة بمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الرابع على التوالي بالدوري.
ويغيب عن صفوف النصر اللاعب أيمن يحيى والبرازيلي أندرسون تاليسكا بسبب الإصابة بجانب عبدالفتاح عسيري الذي دخل في خلافات مع الإدارة في ظل أنباء حول رغبته في الرحيل.
ويعتمد النصر على تشكيلة تضم حارس المرمى نواف العقيدي، وأمامه الرباعي علي لاجامي وعبدالله مادو وسلطان الغنام وجيسلان كونان في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط لويس غوستافو وبجواره عبدالله الخيبري وسامي النجعي، وفي الهجوم عبدالرحمن غريب وجلال الدين ماشاريبوف وكريستيانو رونالدو.
أوراق الباطن
يأمل الباطن تقديم أداء مقنع ومجاراة النصر رغم الموقف الصعب الذي يعيشه الفريق متذيل الترتيب.
وحقق الباطن في الجولة الماضية أول انتصار له بالدوري على حساب الاتفاق، ويتطلع الفريق الذي يدربه الكرواتي آلين هورفات لتحقيق المفاجأة أمام النصر.
ويعتمد الباطن على تشكيلة تضم حارس المرمى مارتن كومبانيا، وأمامه الرباعي بسام الحريجي ومحمد ناجي أبوعايد وماوريسيو أنطونيو وعبدالله اليوسف في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط خوان بيدروزا ويوسف الشمري ويحيى القرني، مع ثلاثي خط الهجوم آندري بوكيا وأندريس روا ورينزو لوبيز.
وقال عادل عبدالرحمن، مدرب الباطن الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن هناك فوارق كبيرة بين الفريقين ولكن كرة القدم لا تعرف المستحيل والمفاجآت واردة على أرض الملعب.
وأضاف: "النصر بحاجة للتركيز داخل المباراة والتعامل بقوة مع كافة التفاصيل لتحقيق فوز جديد يعزز الصدارة كما أن الباطن سيلعب بأداء منظم خاصة مع الدفعة المعنوية عقب الفوز الأخير على الاتفاق".