فابريزيو رومانو يكشف حقيقة مفاوضات تاليسكا مع غالطة سراي
نفى الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو ما تردد عن مفاوضات نادي غالطة سراي التركي مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر بعد تداول العديد من الأخبار عن اقتراب رحيل اللاعب عن الفريق خلال الموسم المقبل.
وكتب رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر": "لا توجد مفاوضات ملموسة لأندرسون تاليسكا للانضمام إلى غالطة سراي، على الرغم من الشائعات التي انتشرت الأيام الماضية".
وشدد الصحفي الإيطالي، الذي يعمل في شبكة "سكاي"، أن تاليسكا يركز بشكل كامل مع فريقه النصر، مؤكدا أن اللاعب البرازيلي لا يتفاوض مع أي ناد خلال هذه الفترة.
وذكرت تقارير صحفية أن تاليسكا سيغادر النصر وينتقل إلى الدوري التركي مجانا، وان اللاعب غادر إلى البرازيل ولن يعود للنصر مرة أخرى رغم أن عقده ينتهي في 2024.
وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن إدارة النصر نجحت في إقناع تاليسكا بتمديد تعاقده مع النادي حتى عام 2027، مع زيادة كبيرة جدا في راتبه، حيث اتفق الطرفان على الأمور كافة.
ويستعد النصر لمواجهة الباطن، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 43 نقطة بعد مرور 18 جولة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.