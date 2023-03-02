فابريزيو رومانو يكشف حقيقة مفاوضات تاليسكا مع غالطة سراي

نفى الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو ما تردد عن مفاوضات نادي غالطة سراي التركي مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر بعد تداول العديد من الأخبار عن اقتراب رحيل اللاعب عن الفريق خلال الموسم المقبل.

وكتب رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر": "لا توجد مفاوضات ملموسة لأندرسون تاليسكا للانضمام إلى غالطة سراي، على الرغم من الشائعات التي انتشرت الأيام الماضية".

وشدد الصحفي الإيطالي، الذي يعمل في شبكة "سكاي"، أن تاليسكا يركز بشكل كامل مع فريقه النصر، مؤكدا أن اللاعب البرازيلي لا يتفاوض مع أي ناد خلال هذه الفترة.