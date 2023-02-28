سجال حول مستقبل تاليسكا مع النصر السعودي
أبدى العديد من جمهور نادي النصر السعودي قلقهم من انتشار أنباء عن اقتراب رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق، في ظل تداول هذه الأنباء من صحف تركية عدة.
ولكن في الجانب الآخر دار سجال بين نقاد رياضيين سعوديين ونظرائهم في الصحف التركية بشأن صحة هذه التقارير، حيث أكد الجانب السعودي أن كل ما ترصده الصحف التركية غير صحيح بشأن إمكانية رحيل تاليسكا عن النصر.
وكانت صحيفة ASpor التركية، قد أشارت إلى أن "تاليسكا توصل إلى اتفاق مبدئي مع غالطة سراي التركي للانضمام إلى صفوفه".
فيما قال الإعلامي التركي، أرسلان، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على "تويتر"، إن "أندرسون تاليسكا سيغادر النصر مجاناً".
وأشارت تقارير أخرى إلى أن النجم البرازيلي غاضب من إدارة النصر؛ بسبب عدم زيادة راتبه السنوي، مقابل حصول الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في المقابل، على مبلغ ضخم.
لكن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، والمقرب من نادي النصر، دخل في تحد مع الصحفي التركي، قائلا عبر حسابه على "تويتر": سأعقد معك صفقة، إذا غادر تاليسكا كما تدعي قبل نهاية عقده أمنحك 100 ألف دولار، إذا لم يغادر أريدك فقط تحول حسابك لبيع البيض، ما رأيك!؟".
عودة تاليسكا
فيما أكد الناقد الرياضي علي العنزي، أن "تاليسكا سيعود للفريق بعد 10 أيام بالتمام والكمال في الرياض، ولا أفهم سر الصدى الكبير لسفر اللاعب للعالج في الخارج، كما أن هناك أخبارا مفرحة للجمهور بشأن اللاعب مع النصر، فيه مفاوضات لتجديد عقده وقريبا سيكون هناك اتفاق كامل مع النادي".
وكان النجم البرازيلي، قد غادر إلى بلاده بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، وتأكُد غيابه عن الملاعب، لمدة شهر كامل.
وينتهي عقد تاليسكا، الذي انضم إلى النصر، في عام 2021، قادما من غوانغزو إيفر غراند الصيني، في صيف 2024.