سجال حول مستقبل تاليسكا مع النصر السعودي

أبدى العديد من جمهور نادي النصر السعودي قلقهم من انتشار أنباء عن اقتراب رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق، في ظل تداول هذه الأنباء من صحف تركية عدة.

ولكن في الجانب الآخر دار سجال بين نقاد رياضيين سعوديين ونظرائهم في الصحف التركية بشأن صحة هذه التقارير، حيث أكد الجانب السعودي أن كل ما ترصده الصحف التركية غير صحيح بشأن إمكانية رحيل تاليسكا عن النصر.

وكانت صحيفة ASpor التركية، قد أشارت إلى أن "تاليسكا توصل إلى اتفاق مبدئي مع غالطة سراي التركي للانضمام إلى صفوفه".