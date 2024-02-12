رسميًا.. عقوبة رادعة ضد نواف العقيدي ومخففة على الفرج وسلطان الغنام

كشفت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي عقوباتها على سداسي المنتخب السعودي.

وقررت لجنة الاحتراف تغريم سلمان الفرج 100 ألف ريال، وإيقاف نواف العقيدي 5 أشهر وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، وإيقاف محمد مران وخالد الغنام وعلي هزازي لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف ريال.

وكتب حساب وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر منصة "X": "تغريم سلمان الفرج بمبلغ 100 ألف ريال، بعد ثبوت عدم رغبته الانضمام للمنتخب، بعد استدعائه لمعسكر المنتخب الذي أقيم في أكتوبر، حيث قام اللاعب فور وصوله إلى المطار في الرياض بإبداء رغبته بعدم الانضمام بقوله: "ما قلت لكم ما أبي أنضم"، بناءً على المادة العاشرة الفقرة (1و5) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم".