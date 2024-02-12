رسميًا.. عقوبة رادعة ضد نواف العقيدي ومخففة على الفرج وسلطان الغنام
كشفت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي عقوباتها على سداسي المنتخب السعودي.
وقررت لجنة الاحتراف تغريم سلمان الفرج 100 ألف ريال، وإيقاف نواف العقيدي 5 أشهر وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، وإيقاف محمد مران وخالد الغنام وعلي هزازي لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف ريال.
وكتب حساب وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر منصة "X": "تغريم سلمان الفرج بمبلغ 100 ألف ريال، بعد ثبوت عدم رغبته الانضمام للمنتخب، بعد استدعائه لمعسكر المنتخب الذي أقيم في أكتوبر، حيث قام اللاعب فور وصوله إلى المطار في الرياض بإبداء رغبته بعدم الانضمام بقوله: "ما قلت لكم ما أبي أنضم"، بناءً على المادة العاشرة الفقرة (1و5) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم".
وأضاف: "إيقاف محمد مران وخالد الغنام وعلي هزازي لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف ريال، لطلبهم مغادرة معسكر المنتخب، بعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب، رغم أن الفرصة ما زالت قائمة لانضمامهم ورفضهم البقاء في المعسكر، ومخالفين بذلك المادة الـ 10 الفقرة (1و2و3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين".
وتابع: "تغريم سلطان الغنام 200 ألف ريال؛ بسبب طلبه من المدير الفني للمنتخب الوطني إعفاءه من الانضمام لمعسكر المنتخب قبيل كأس آسيا، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المدير الفني مع اللاعب بتاريخ 28 ديسمبر 2023 بناءً على المادة 10 الفقرة (1و2) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم".
وأتم: "إيقاف نواف العقيدي 5 أشهر وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال؛ لثبوت تجاوزه للائحة وطلبه تأجيل معسكر المنتخب، وطلبه من إدارة المنتخب إيصال رسالته بعدم رغبته الانضمام للمعسكر، وإرسال رسالة متضمنة الإساءة، وطلبه مغادرة المعسكر لاعتقاده بأنه الحارس الثالث للمنتخب، مخالفًا بذلك المادة الـ 10 الفقرة (1و2و3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين".
وكان الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي، قد كشف أسباب أزمته مع سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي قبل مواجهة عمان.
وقال مانشيني: "سلمان الفرج قرر عدم الانضمام للمباريات الودية وكذلك سلطان الغنام ونواف العقيدي أخبراني أنهما لا يريدان القدوم، ولا يجب على اللاعبين أن يقرروا هل سيلعبون أم لا".
وأضاف: "كل هؤلاء اللاعبين لم يريدوا أن ينضموا وليس أنا السبب.. الفرج في أول معسكر هو من قال إنه لا يريد أن يلعب في الودية.. وسلطان قال لي إنه ليس سعيدا باللعب للمنتخب، ونواف قال لي حسنا سآتي للمعسكر وفي اليوم الآخر قال لا أريد أن أتواجد.. وقبل 3 أيام ذهب لمدرب الحراس وقال إن لم ألعب أساسيًا لا أريد أن أبقى".
وودع المنتخب السعودي كأس آسيا من دور الـ16 بالخسارة بضربات الترجيح 2/4 أمام كوريا الجنوبية بعد التعادل 1/1.