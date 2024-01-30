موعد إعلان قرار مبابي النهائي
اقترب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله، مع وسط استمرار التكهنات بشأن انتقاله الوشيك لريال مدريد الإسباني.
ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن مصادر موثوقة قريبة من باريس سان جيرمان، أن مبابي أخبر إدارة النادي الباريسي بأنه سيعلن قراره النهائي خلال الأيام المقبلة، وفي مدة لا تزيد على أسبوع أو أسبوعين.
وأضافت أن إدارة باريس سان جيرمان تعتبر موقف علامة جيدة على أن اللاعب يأخذ وقتًا للتفكير في الخيارين المطروحين على الطاولة: الاستمرار في باريس سان جيرمان أو الانتقال إلى ريال مدريد، وتدرك أنه لا يزال لديه الكثير من الشكوك حول ما إذا كان أفضل شيء في مسيرته هو ترك فريق العاصمة الفرنسية.
وتابعت الصحيفة: "بخلاف ما تم نشره، فإن باريس سان جيرمان لم يقدم أي عرض تجديد لمبابي، وطلب منه ببساطة أن يقول أولاً ما إذا كان يريد الاستمرار في مشروع النادي أم لا، وفي حال كان الرد لصالح باريس، عندها ستبدأ المفاوضات للتجديد".
وبينت أنه "ليس عبثًا أن يكون لدى مبابي عام آخر من العقد مع سان جيرمان، والذي يمكن للاعب تفعيله من جانب واحد، وسيكسب مقابله 70 مليون يورو بشكل إجمالي".
في المقابل سبق لريال مدريد أن قدم عرضه للاعب الفرنسي ويتضمن حصوله على 30 مليون يورو في كل موسم.
وتابعت "آس": "بالنسبة لريال مدريد، لم يعد توقيع مبابي يمثل أولوية قصوى كما كان قبل موسمين، في ظل وجود الإنجليزي جود بيلينغهام وتألق البرازيلي فينيسيوس جونيور، وكلاهما لاعبان من الطراز العالمي مثل الفرنسي".
وترى أنه "على العكس من ذلك، فإن باريس سان جيرمان يعتبر رحيل مبابي كارثة، وقد بذل النادي كل ما في وسعه لضمان راحته في باريس، خصوصاً بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي ومن ثم البرازيلي نيمار، الذي تنافس معه لسنوات عديدة ليتمكن من اللعب بحرية في الجناح الأيسر".