موعد إعلان قرار مبابي النهائي

وأضافت أن إدارة باريس سان جيرمان تعتبر موقف علامة جيدة على أن اللاعب يأخذ وقتًا للتفكير في الخيارين المطروحين على الطاولة: الاستمرار في باريس سان جيرمان أو الانتقال إلى ريال مدريد، وتدرك أنه لا يزال لديه الكثير من الشكوك حول ما إذا كان أفضل شيء في مسيرته هو ترك فريق العاصمة الفرنسية.

وتابعت الصحيفة: "بخلاف ما تم نشره، فإن باريس سان جيرمان لم يقدم أي عرض تجديد لمبابي، وطلب منه ببساطة أن يقول أولاً ما إذا كان يريد الاستمرار في مشروع النادي أم لا، وفي حال كان الرد لصالح باريس، عندها ستبدأ المفاوضات للتجديد".