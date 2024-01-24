هل يضحي فلورنتينو بيريز بفينيسيوس جونيور من أجل مبابي؟

وأوضحت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز يدير ريال مدريد كما يشاء، وعلى الصعيد الرياضي، لا يزال هاجس بيريز هو التعاقد مع مبابي، رغم فشل التعاقد معه مرات عدة.

وأكدت "سبورت" أن ريال مدريد سيحاول الصيف المقبل، مجددا، التعاقد مع مبابي، البالغ من العمر 25 عاما.

وأشارت إلى أنه إذا حصل بيريز على مراده بالتعاقد مع مبابي، فقد يقرر بالفعل التضحية بفينيسيوس، لأنهما "غير متوافقين" من الناحية الكروية؛ إذ يلعبان في المركز نفسه.

ويرى بيريز أن مبابي اللاعب الأول، لذلك بدأ بالفعل في بناء فريق جديد من خلال ضم اللاعبين الفرنسيين في الموسمين الأخيرين، أراد باريس سان جيرمان التعاقد معهما، وهما: إدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني.