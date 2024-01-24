هل يضحي فلورنتينو بيريز بفينيسيوس جونيور من أجل مبابي؟
ذكرت صحيفة "سبورت" أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد يضحي بالنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.
وبحسب الصحيفة، فإن فينيسيوس يشعر أنه لا يمكن المساس به، لأنه مقتنع بأنه يجسد جوهر القيم الحقيقية لريال مدريد.
ومع ذلك، فإن فينيسيوس له "تاريخ انتهاء صلاحية" في سانتياغو برنابيو الجديد، إذ قد تكون نهايته أسرع أكثر بكثير مما يتخيل.
وأوضحت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز يدير ريال مدريد كما يشاء، وعلى الصعيد الرياضي، لا يزال هاجس بيريز هو التعاقد مع مبابي، رغم فشل التعاقد معه مرات عدة.
وأكدت "سبورت" أن ريال مدريد سيحاول الصيف المقبل، مجددا، التعاقد مع مبابي، البالغ من العمر 25 عاما.
وأشارت إلى أنه إذا حصل بيريز على مراده بالتعاقد مع مبابي، فقد يقرر بالفعل التضحية بفينيسيوس، لأنهما "غير متوافقين" من الناحية الكروية؛ إذ يلعبان في المركز نفسه.
ويرى بيريز أن مبابي اللاعب الأول، لذلك بدأ بالفعل في بناء فريق جديد من خلال ضم اللاعبين الفرنسيين في الموسمين الأخيرين، أراد باريس سان جيرمان التعاقد معهما، وهما: إدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني.
وأنفق ريال مدريد 120 مليون يورو للتعاقد مع الثنائي الفرنسي، بالإضافة إلى التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي يراه بيريز مكملا ومربعا مثاليا.
وقالت "سبورت": "إذا جاء اليوم الذي يرتدي فيه مبابي قميص ريال مدريد فسيرى فينيسيوس ما سيحدث عندما يضغط بيريز لطرد البرازيلي، إذ سيساعد بيعه على التعاقد مع مبابي".
وأشارت الصحيفة إلى أن ما سيحدث مع فينيسيوس قد يكون تكرارا لما حدث مع النجم البرتغالي، اللاعب الأنجح في تاريخ ريال مدريد، الذي غادر سانتياغو برنابيو من الباب الخلفي.
ويأتي تقرير "سبورت" رغم أن ريال مدريد جدد في أكتوبر الماضي عقد فينيسيوس حتى 2027.
وانتقل فينيسيوس لريال مدريد صيف عام 2018، وسجل للميرنغي 69 هدفا وصنع 68 في 243 مباراة.