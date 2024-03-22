سبب استبعاد علي البليهي من معسكر المنتخب السعودي واستدعاء آل فتيل

وواصل منتخب السعودية انتصاراته في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027 بفوزه 1-صفر على ضيفه منتخب طاجيكستان أمس الخميس.

وعزز فريق المدرب مانشيني، الذي ودع كأس آسيا الأخيرة من دور الستة عشر بالخسارة بركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية، صدارته للمجموعة السابعة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات.

وقال حساب المنتخب السعودي على منصة إكس: "استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني روبرتو مانشيني اللاعب محمد آل فتيل للانضمام للمعسكر الحالي في الرياض".

وأضاف: "كما استبعد علي البليهي من المعسكر لعدم قدرته على المشاركة في المباراة المقبلة أمام طاجيكستان في الجولة الرابعة بداعي الإيقاف لحصوله على إنذارين".