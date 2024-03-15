أصيب في رأسه وأنفه.. علي البليهي كاد يغرق في بركة رامز (فيديو)

وظهر علي البليهي لاعب الهلال وفراس البريكان لاعب الأهلي مع رامز جلال في "رامز جاب م الآخر"، مساء اليوم الجمعة.

وخلال "مقلب" البركة، كاد علي البليهي أن يغرق في المياه، وظهر أنه لا يجيد السباحة بشكل كامل.

وبعد نهاية الحلقة خرج البليهي مصابًا في أنفه ورأسه، بعد سقوطه بشكل قوي في بركة المياه، والتي كاد أن يغرق بها.