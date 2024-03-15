أصيب في رأسه وأنفه.. علي البليهي كاد يغرق في بركة رامز (فيديو)
تعرض علي البليهي مدافع نادي الهلال السعودي، لإصابة في أنفه، بعد أن كاد يغرق في "بركة رامز"، خلال ظهوره مع رامز جلال في "رامز جاب م الآخر".
وظهر علي البليهي لاعب الهلال وفراس البريكان لاعب الأهلي مع رامز جلال في "رامز جاب م الآخر"، مساء اليوم الجمعة.
وخلال "مقلب" البركة، كاد علي البليهي أن يغرق في المياه، وظهر أنه لا يجيد السباحة بشكل كامل.
وبعد نهاية الحلقة خرج البليهي مصابًا في أنفه ورأسه، بعد سقوطه بشكل قوي في بركة المياه، والتي كاد أن يغرق بها.
ويلعب البليهي في صفوف الهلال منذ موسم 2017، حيث انضم إلى "الزعيم" قادمًا من الفتح.
وحصل البليهي على 10 ألقاب مع الهلال حتى الآن.