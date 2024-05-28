نجم باريس سان جيرمان يريد اللحاق بمبابي في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، منفتح على الانتقال إلى ريال مدريد، الموسم المقبل، ليجاور صديقه كيليان مبابي، المزمع انتقاله للفريق الملكي.

وينتهي عقد حكيمي مع باريس سان جيرمان في 2026، ولم تجرَ محادثات بشأن التجديد حتى الآن.

ويعد حكيمي ركيزة أساسية لفريق باريس سان جيرمان في آخر 3 سنوات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس"، فإن اسم أشرف حكيمي كان موضوع نقاش في معسكر مدريد، إذ يعتبر الميرنغي نادي أحلامه، حيث بدأ مسيرته، وهو منفتح على التفاوض للعودة إليه".