نجم باريس سان جيرمان يريد اللحاق بمبابي في ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية أن المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، منفتح على الانتقال إلى ريال مدريد، الموسم المقبل، ليجاور صديقه كيليان مبابي، المزمع انتقاله للفريق الملكي.
وينتهي عقد حكيمي مع باريس سان جيرمان في 2026، ولم تجرَ محادثات بشأن التجديد حتى الآن.
ويعد حكيمي ركيزة أساسية لفريق باريس سان جيرمان في آخر 3 سنوات.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس"، فإن اسم أشرف حكيمي كان موضوع نقاش في معسكر مدريد، إذ يعتبر الميرنغي نادي أحلامه، حيث بدأ مسيرته، وهو منفتح على التفاوض للعودة إليه".
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي، يشعر مسؤولو النادي بالرضا عن أداء لوكاس فاسكيز وكارفاخال في مركز الظهير الأيمن، ويعتزمون الاعتماد على الثنائي في الموسم المقبل أيضًا.
ومع ذلك، فإن كلا اللاعبين، اللذين يبلغان من العمر 32 عامًا، يقتربان من المراحل الأخيرة من مسيرتهما، وسيتعين على ريال مدريد البحث عن خيار شاب ليخلفهما في النهاية.
وبالتالي، فإن التعاقد مع حكيمي مقابل رسوم مخفضة في العام المقبل، أو انتقاله مجانًا في عام 2026، لن يعزز جودة الفريق فحسب، بل سيضمن أيضًا انتقالًا سلسًا بين الأجيال.
حكيمي لعب سابقا في صفوف ريال مدريد "فترتين": الأولى كانت من يوليو 2017 إلى يوليو 2018، والثانية من يونيو 2020 إلى سبتمبر 2020.
ولعب أشرف حكيمي في صفوف كل من ريال مدريد، وبروسيا دورتموند الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي.