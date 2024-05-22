سان جيرمان يوافق على مشاركة حكيمي في الأولمبياد مع منتخب المغرب

كشفت تقارير صحفية، عن موافقة نادي باريس سان جيرمان، على مشاركة المغربي أشرف حكيمي مع منتخب بلاده في أولمبياد باريس 2024.

ويشارك المنتخب المغربي في أولمبياد باريس المقرر إقامتها في الفترة بين الـ26 من يوليو وحتى الـ11 من أغسطس.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ليكيب"، اليوم الأربعاء، فإن حكيمي طلب من إدارة النادي الموافقة على مشاركته في الأولمبياد، وتلقى بالفعل موافقة على ذلك.