سان جيرمان يوافق على مشاركة حكيمي في الأولمبياد مع منتخب المغرب
كشفت تقارير صحفية، عن موافقة نادي باريس سان جيرمان، على مشاركة المغربي أشرف حكيمي مع منتخب بلاده في أولمبياد باريس 2024.
ويشارك المنتخب المغربي في أولمبياد باريس المقرر إقامتها في الفترة بين الـ26 من يوليو وحتى الـ11 من أغسطس.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ليكيب"، اليوم الأربعاء، فإن حكيمي طلب من إدارة النادي الموافقة على مشاركته في الأولمبياد، وتلقى بالفعل موافقة على ذلك.
وأوضحت الصحيفة أن موافقة النادي جاءت لتقوية العلاقة مع اللاعب، خصوصًا وأنه يريد مصالحة الجمهور بعد الخروج المبكر من أمم أفريقيا الأخيرة.
وودع المنتخب المغربي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة من دور الـ16، بعد الهزيمة على يد جنوب أفريقيا.
وينتهي تعاقد حكيمي مع النادي الباريسي في صيف 2026 علمًا بأنه انضم من إنتر ميلان في صيف 2021.
ويعد النجم المغربي من الدعائم الأساسية لسان جيرمان في آخر 3 سنوات، وبمشاركته في الأولمبياد سيحقق حلمًا يراود صديقه وزميله كيليان مبابي.
وسيلعب المنتخب المغربي في المجموعة الثانية بأولمبياد باريس التي تضم الأرجنتين والعراق وأوكرانيا.
يذكر أن حكيمي يملك في سجله الدولي 75 مباراة مع منتخب المغرب، وفي جعبته تسعة أهداف دولية، وعلى صعيد المنتخب الأولمبي شارك من قبل في مباراتين، وخاض 9 مباريات أخرى مع منتخب تحت 20 عامًا.