دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونخ يُقصي باريس سان جيرمان.. وميلان يخطف التأهل من توتنهام

واقتنص بايرن بطاقة الترشح لدور الثمانية في البطولة التي توج بها 6 مرات عن جدارة، بعدما كرر اليوم فوزه على سان جيرمان، بعدما سبق أن تغلب 1 -صفر على الفريق الفرنسي في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، ليفوز 3 -صفر على منافسه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

افتتح النجم الكاميروني إيريك مكسيم تشوبو موتينغ التسجيل لمصلحة بايرن في الدقيقة 61 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ.

وسجل اللاعب البالغ عمره 33 عاما، الذي لعب لصالح باريس سان جيرمان بين عامي 2018 و2020 قبل انضمامه إلى صفوف بايرن، من مسافة قريبة مستغلا تمريرة من ليون جوريتسكا.

وعزز غنابري، الذي نزل بديلا، تقدم فريقه، وسجل من هجمة مرتدة في الدقيقة 89 ليحسم فوز فريقه 3 -صفر على منافسه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.