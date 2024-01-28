منتخب أستراليا يكتسح إندونيسيا ويتأهل لربع نهائي كأس آسيا (فيديو)
تأهل منتخب أستراليا إلى ربع نهائي كأس آسيا 223، بعد فوزه الكبير اليوم الأحد بنتيجة 4/0 على منافسه منتخب إندونيسيا في أولى مباريات دور الـ16.
وعلى استاد جاسم بن حمد بنادي السد تقدم إلكان باغوت لاعب إندونيسيا لمنتخب أستراليا بهدف عكسي في الدقيقة الـ12.
وأضاف مارتين بويلي الهدف الثاني في الدقيقة الـ45 من ضربة رأسية.
ووقع كريغ غودوين ثالث أهداف أستراليا بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسجل هاري سوتار الهدف الرابع في الدقيقة الـ90+1 من ضربة رأس.
ومن المقرر أن يلعب منتخب أستراليا في ربع النهائي مع المتأهل من مواجهة السعودية وكوريا الجنوبية.
وتأهل منتخب أستراليا لدور الـ16 بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية متقدمًا على أوزبكستان
وسبق أن حقق منتخب أستراليا لقب كأس آسيا مرة وحيدة وكان عام 2015، علما أنه يشارك في البطولة للمرة الخامسة.
وفي وقت لاحق يلعب منتخب الإمارات مع طاجيكستان في ثاني مباريات دور الـ16.