كريستيانو رونالدو يلعب مع نجل تاليسكا في "الجيم" (فيديو)
انتشر مقطع فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر الجديد يلعب مع نجل المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا زميل رونالدو.
ويظهر في مقطع الفيديو نجل تاليسكا، في صالة الجيم، يسدد على رونالدو الذي يتصدى للتسديدة، في حين احتفل النجل في حضور والده على طريقة رونالدو "SİUUU" بعد أن سقط عقب التسديد على رونالدو.
ويبدو أن العلاقة بين رونالدو وتاليسكا مميزة، حيث ظهر أن الثنائي بدأ سريعًا التفاهم مع بعضهما بانتظار التفاهم داخل الملعب، وأظهر كريستيانو رونالدو فرحة كبيرة بهدف زميله تاليسكا في شباك الطائي، خلال مباراة الفريقين في الدوري السعودي قبل أيام.
وغاب رونالدو عن مباراتي النصر أمام الطائي والشباب في الدوري السعودي ومن المتوقع أن يكون جاهزًا تمامًا أمام الاتفاق يوم الأحد المقبل على استاد مرسول بارك.
وأكد رودي غارسيا، مدرب النصر، مشاركة رونالدو للمرة الأولى بقميص "العالمي" أمام الاتفاق.
وقال غارسيا عقب التعادل 0/0 مع الشباب أمس السبت: "رونالدو سيكون حاضرًا أمام الاتفاق".
ومن المتوقع أيضًا مشاركة رونالدو في فريق نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض يوم الخميس 19 يناير.