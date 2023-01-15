كريستيانو رونالدو يلعب مع نجل تاليسكا في "الجيم" (فيديو)

ويبدو أن العلاقة بين رونالدو وتاليسكا مميزة، حيث ظهر أن الثنائي بدأ سريعًا التفاهم مع بعضهما بانتظار التفاهم داخل الملعب، وأظهر كريستيانو رونالدو فرحة كبيرة بهدف زميله تاليسكا في شباك الطائي، خلال مباراة الفريقين في الدوري السعودي قبل أيام.

وغاب رونالدو عن مباراتي النصر أمام الطائي والشباب في الدوري السعودي ومن المتوقع أن يكون جاهزًا تمامًا أمام الاتفاق يوم الأحد المقبل على استاد مرسول بارك.