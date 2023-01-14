نادي النصر يسقط غيسلان كونان لتسجيل كريستيانو رونالدو

كشفت صحيفة "الرياضة" عن الاسم الأجنبي الذي تم إسقاطه من قائمة نادي النصر السعودي، وتسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدلا منه، للمشاركة أمام الاتفاق بالدوري السعودي.

قالت الصحيفة نقلا عن مصادر مقربة من لجنة الاحتراف في اتحاد كرة القدم السعودي، إن النصر أسقط الإيفواري غيسلان كونان، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة والتي سيغيب على إثرها عن عدد من المباريات.