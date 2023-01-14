نادي النصر يسقط غيسلان كونان لتسجيل كريستيانو رونالدو
كشفت صحيفة "الرياضة" عن الاسم الأجنبي الذي تم إسقاطه من قائمة نادي النصر السعودي، وتسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدلا منه، للمشاركة أمام الاتفاق بالدوري السعودي.
قالت الصحيفة نقلا عن مصادر مقربة من لجنة الاحتراف في اتحاد كرة القدم السعودي، إن النصر أسقط الإيفواري غيسلان كونان، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة والتي سيغيب على إثرها عن عدد من المباريات.
وأشارت إلى أنه ستتم مخالصة أحد الأسماء الأجنبية الـ8، وإعادة قيد غيسلان كونان مرة أخرى بعد تعافيه قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وتتجه إدارة نادي النصر للاستغناء عن أحد محترفي الفريق الأجانب (على الأغلب فينسنت أبوبكر)، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لاكتمال عدد الأجانب الـ8، من أجل تسجيل المحترفين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقرر الفرنسي رودي غارسيا، مدرب الفريق، ضم الكاميروني فينسنت أبوبكر، إلى قائمة الـ18 لاعبا التي ستواجه الشباب، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، بعد تعافيه من إصابة العضلة.
ويلتقي النصر الشباب اليوم السبت الساعة 20.30 على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري المحترفين روشن السعودي برصيد 29 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.