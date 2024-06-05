ريال مدريد يدمر موسم برشلونة

موسم منصرم "أسود" على برشلونة

في الموسم المنتهي كان برشلونة يتنافس مع ريال مدريد وأندية أخرى على أربع بطولات محلية وقارية ونسب نجاحه فيها كانت جيدة.

توقعات نجاح برشلونة مع بداية الموسم كانت عالية، لأن ذلك كان الفريق نفسه الذي حقق الدوري في الموسم السابق وقدم دروسًا دفاعية لكافة المنافسين محليًّا وقاريًّا.

لكن سرعان ما هُدم حلم برشلونة على المنافسة في البطولات كافة، بهزائم متتالية، منها ثلاث هزائم على يد ريال مدريد وحده.

ريال مدريد خطف من برشلونة 12 نقطة في الدوري الإسباني، نعم، 12 نقطة وليس 6 نقاط فقط هي محصلة انتصارات الملكي في الذهاب والإياب.

ففي الوقت الذي جمع فيه ريال مدريد ست نقاط حرم برشلونة من العدد اته من النقاط؛ ما منح الملكي أفضلية بـ12 نقطة، وهي أكثر بنقطتين من فارق النقاط بين الفريقين بنهاية الموسم.

ريال مدريد أيضًا تسبب في خسارة برشلونة للسوبر الإسباني بعد فوز كاسح برباعية في المباراة النهائية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.