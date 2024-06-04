يتمناها الجميع.. ريال مدريد يواجه "المشكلة الأجمل" على الإطلاق

وتوج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه 2/صفر على بروسيا دورتموند، في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء السبت الماضي، على ملعب ويمبلي.

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن ريال مدريد لديه مشكلة حيث لا يتسع المتحف الحالي للنادي إلا لثلاثة ألقاب أخرى من دوري أبطال أوروبا، بسبب كثرة الألقاب.

ويقع النادي الإسباني في مشكلة "هي الأجمل"؛ إذ يريد زيادة غلته من دوري الأبطال، كي يقوم بزيادة مساحة المتحف الخاص به.