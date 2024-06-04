يتمناها الجميع.. ريال مدريد يواجه "المشكلة الأجمل" على الإطلاق
وقع نادي ريال مدريد في "مشكلة جميلة"، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الـ15 في تاريخه.
وتوج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه 2/صفر على بروسيا دورتموند، في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء السبت الماضي، على ملعب ويمبلي.
ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن ريال مدريد لديه مشكلة حيث لا يتسع المتحف الحالي للنادي إلا لثلاثة ألقاب أخرى من دوري أبطال أوروبا، بسبب كثرة الألقاب.
ويقع النادي الإسباني في مشكلة "هي الأجمل"؛ إذ يريد زيادة غلته من دوري الأبطال، كي يقوم بزيادة مساحة المتحف الخاص به.
وعزز ريال مدريد رقمه القياسي بعد نيله لقب دوري الأبطال للمرة 15 في تاريخه، والسادسة في آخر 11 عاما.
وخصص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" جوائز مالية ضخمة تبلغ نحو 2.1 مليار يورو لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه من المنتظر أن يحصل ريال مدريد على مبلغ مالي يصل لنحو 84.5 مليون يورو، إجمالي جوائز مالية بعد الفوز باللقب الأوروبي الموسم الحالي.