ما سرُّ إعلان ريال مدريد ضم مبابي دون أي صورة بقميص الفريق؟

ما سرُّ إعلان ريال مدريد ضم مبابي دون أي صورة بقميص الفريق؟
أثار الإعلان المتحفظ الذي نشره نادي ريال مدريد لضم الفرنسي كيليان مبابي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، جدلاً واسعًا وعدة أسئلة عن سرّ عدم ظهور أي صورة أو فيديو للاعب حتى الآن بقميص "الميرنغي".
وكان ريال مدريد قد أعلن، أمس الإثنين، التعاقد مع مبابي بعقد يمتد حتى 2029، علمًا بأن اللاعب انضم بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقالت صحيفة "ريليفو" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء: "في عصر يضغط فيه معظم الأندية إلى صنع محتوى للتعاقدات ينتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، يأتي ريال مدريد ويعلن عن أحد أهم التعاقدات في تاريخه ببيان، واثنتين من التغريدات، ومقطع فيديو، وخبر تكميلي، على موقعه الرسمي".
وأوضحت: "الهدف من هذا الأمر أولاً، هو وضع حد للضجيج المحيط باللاعب ودخوله بطولة أوروبا وبقية الصيف دون شائعات أو تسريبات".
فيما نقلت الصحيفة تصريحات على لسان أفيف ليفي شوشان، مدير وكالة "Double Tap"، يوضح المزيد من التفاصيل عن سرّ عدم رؤية صور لمبابي أو فيديو بقميص النادي، موضحًا: "أعتقد أن كل ذلك له علاقة بحقيقة أن مبابي سيظل لاعبًا في باريس سان جيرمان حتى 30 يونيو، ولم ينفصلا بأفضل طريقة، لذلك، لم يفرج سان جيرمان عن حقوق الصورة للاعب".
وأضاف: "إذا لاحظتم، تظهر صور مبابي فقط بقميص منتخب فرنسا، لم يقدموا أي مونتاج له بقميص ريال مدريد، أعتقد أنه لأسباب تعاقدية. أما بالنسبة للفيديو فمن المحتمل جدًا أنهم اضطُروا لشراء حقوق الصورة للمباريات حتى يتمكنوا من تحميلها دون مطالبة بحقوق النشر".
من ناحية أخرى، يرى خبراء آخرون بأن ريال مدريد يريد إرسال رسالة واضحة من خلال البيان الرصين، بأنه "لا شيء ولا أحد فوق النادي".
ومع ذلك، وصل منشور البيان على منصة إكس إلى 98 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي في 17 ساعة، مع 339.000 إعادة تغريد و872 إعجابًا، على إنستغرام، حصد الفيديو الذي يضم أبرز لقطاته 9.4 مليون إعجاب، بالإضافة إلى 204.000 تعليق.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "ليكيب"، أن إدارة الملكي ستقدّم مبابي في حفل ضخم داخل ملعب "سانتياغو برنابيو" أحد يومي 15 أو 16 يوليو المقبل.
وأوضحت أن الموعد النهائي سيتحدد وفقًا لمسيرة منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.
وأشارت إلى أن الحفل سيقام بحضور 80 ألف متفرج في المدرجات مع ساحات مفتوحة خارج الملعب، وستعرض أبرز لقطات اللاعب على شاشة عملاقة مع عرض مبهر للألعاب النارية.