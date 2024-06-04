ما سرُّ إعلان ريال مدريد ضم مبابي دون أي صورة بقميص الفريق؟

أثار الإعلان المتحفظ الذي نشره نادي ريال مدريد لضم الفرنسي كيليان مبابي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، جدلاً واسعًا وعدة أسئلة عن سرّ عدم ظهور أي صورة أو فيديو للاعب حتى الآن بقميص "الميرنغي".

وكان ريال مدريد قد أعلن، أمس الإثنين، التعاقد مع مبابي بعقد يمتد حتى 2029، علمًا بأن اللاعب انضم بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "ريليفو" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء: "في عصر يضغط فيه معظم الأندية إلى صنع محتوى للتعاقدات ينتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، يأتي ريال مدريد ويعلن عن أحد أهم التعاقدات في تاريخه ببيان، واثنتين من التغريدات، ومقطع فيديو، وخبر تكميلي، على موقعه الرسمي".

وأوضحت: "الهدف من هذا الأمر أولاً، هو وضع حد للضجيج المحيط باللاعب ودخوله بطولة أوروبا وبقية الصيف دون شائعات أو تسريبات".