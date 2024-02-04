الزمالك يعلن قرارا حاسما بشأن الصفقة الألمانية

ولاحقا، تردد أن النادي الأهلي المصري تدخل في الصفقة، كما أعلن والد اللاعب ضرورة حصوله على تأكيدات بمشاركة نجله أساسيا قبل إتمام الصفقة.

وقال سالم عبر فيسبوك: "الزمالك يصرف النظر عن التعاقد مع اللاعب الناشىء مصطفى أشرف؛ بسبب المزايدات التي لا تتفق مع سياسة التعاقدات الجديدة".