الزمالك يعلن قرارا حاسما بشأن الصفقة الألمانية
أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، خروج النادي من صفقة التعاقد مع مصطفى أشرف لاعب فريق الشباب بنادي بروسيا مونشنغلادباخ الألماني.
وكان الزمالك قريبا من التعاقد مع اللاعب بعد التوصل لاتفاق مع ناديه لضمه مقابل 200 ألف دولار، لكن الأمور تعطلت بسبب تراجع النادي ردا على تأخر بعض الإجراءات الإدارية.
ولاحقا، تردد أن النادي الأهلي المصري تدخل في الصفقة، كما أعلن والد اللاعب ضرورة حصوله على تأكيدات بمشاركة نجله أساسيا قبل إتمام الصفقة.
وقال سالم عبر فيسبوك: "الزمالك يصرف النظر عن التعاقد مع اللاعب الناشىء مصطفى أشرف؛ بسبب المزايدات التي لا تتفق مع سياسة التعاقدات الجديدة".
وأبرم نادي الزمالك عددا كبيرا من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، أبرزها عبدالله السعيد وناصر ماهر ومحمد عاطف، كما يُجري مفاوضات للتعاقد مع آخرين.
ونجح مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب في إنهاء أزمة منع النادي من القيد.