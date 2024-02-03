رسميا.. الزمالك يتعاقد مع عبدالله السعيد
أعلن الزمالك اليوم السبت تعاقده رسميا مع عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز.
وقال النادي عبر حسابه على "فيسبوك" إنه ارتبط بعقد مدته عام ونصف العام مع صانع اللعب السعيد بعد الاتفاق على الجوانب والشروط كافة بين الطرفين.
وبدأ السعيد (38 عاما) مسيرته الكروية في صفوف شباب الإسماعيلي قبل صعوده للفريق الأول في 2004، ثم انتقل إلى الأهلي في 2011، واستمر في صفوفه سبع سنوات. وانتقل في 2018 إلى كوبيون بالوسورا الفنلندي في إعارة قصيرة قبل الرحيل إلى الأهلي السعودي في يوليو تموز من العام نفسه، وأتبع ذلك بالانتقال إلى بيراميدز في يناير كانون الثاني 2019.
وشرع الزمالك قبل أيام في عملية شاملة لتدعيم صفوفه، بعد رفع عقوبة المنع من القيد عنه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وسداد المستحقات المتأخرة للاعبيه السابقين والتي كانت سببا في العقوبة.
وقال الزمالك إن "التعاقد مع عبد الله السعيد يأتي في إطار سياسة مجلس إدارة النادي بتدعيم الفريق الأول من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الحالي".
وسيعقد مجلس إدارة الزمالك مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، للحديث عن بعض الملفات المهمة، وتقديم السعيد والصفقات الجديدة لوسائل الإعلام والجمهور.