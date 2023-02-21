الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على العديد من اللقاءات التي جمعت بين ليفربول وريال مدريد، وكانت البداية في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1981 وفاز ليفربول بنتيجة 1-0.

وتقابل الفريقان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2009 وتفوق ليفربول بنتيجة 1-0 وأيضاً فاز على ملعبه بنتيجة 4-0.

وتجدد الموعد بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال لنسخة عام 2014 وفاز ريال مدريد بنتيجة 3-0 على ملعب آنفيلد ثم فاز على ملعبه بنتيجة 1-0.

وتقابل الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 وفاز ريال مدريد باللقب بعد التغلب بنتيجة 3-1.

ولعب الفريقان في ربع نهائي دوري الأبطال عام 2021، وفاز ريال مدريد بنتيجة 3-1 ثم تعادلا في آنفيلد بدون أهداف ثم كانت المواجهة الأخيرة في نهائي النسخة الماضية وفاز ريال مدريد بنتيجة 1-0.

مشوار الفريقين

تأهل ليفربول بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة خلف نابولي الإيطالي بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

وافتتح ليفربول مشواره بمرحلة المجموعات بالخسارة أمام نابولي بنتيجة 1-4 في إيطاليا ثم فاز على أياكس الهولندي بنتيجة 2-1 ثم حقق الفوز على غلاسكو رينجرز الإسكتلندي بنتيجة 2-0 و7-1 ثم فاز مجدداً على أياكس بنتيجة 3-0 وتغلب في النهاية على نابولي بنتيجة 2-0.

وتصدر ريال مدريد المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن لايبزيج الألماني.

وافتتح ريال مدريد حامل اللقب مشواره بالفوز خارج ملعبه على سيلتيك الإسكتلندي بنتيجة 3-0 ثم فاز على لايبزيج الألماني بنتيجة 2-0 وتغلب على شاختار الأوكراني بنتيجة 2-1 قبل التعادل خارج ملعبه بنتيجة 1-1.

وتلقى ريال مدريد الهزيمة على يد لايبزيج بنتيجة 2-3 في ألمانيا قبل الفوز على سيلتيك بنتيجة 5-1.