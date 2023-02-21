الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
يحل ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، ضيفاً ثقيلاً على ليفربول الإنجليزي في جولة الذهاب لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وتقام أيضاً مساء اليوم الثلاثاء مواجهة تجمع بين إنتراخت فرانكفورت الألماني وضيفه نابولي الإيطالي.
وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام مباراة ليفربول وريال مدريد على ملعب (آنفيلد) في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية بصافرة الحكم ستيفان كوفاكس.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.
تاريخ المواجهات
يشهد التاريخ على العديد من اللقاءات التي جمعت بين ليفربول وريال مدريد، وكانت البداية في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1981 وفاز ليفربول بنتيجة 1-0.
وتقابل الفريقان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2009 وتفوق ليفربول بنتيجة 1-0 وأيضاً فاز على ملعبه بنتيجة 4-0.
وتجدد الموعد بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال لنسخة عام 2014 وفاز ريال مدريد بنتيجة 3-0 على ملعب آنفيلد ثم فاز على ملعبه بنتيجة 1-0.
وتقابل الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 وفاز ريال مدريد باللقب بعد التغلب بنتيجة 3-1.
ولعب الفريقان في ربع نهائي دوري الأبطال عام 2021، وفاز ريال مدريد بنتيجة 3-1 ثم تعادلا في آنفيلد بدون أهداف ثم كانت المواجهة الأخيرة في نهائي النسخة الماضية وفاز ريال مدريد بنتيجة 1-0.
مشوار الفريقين
تأهل ليفربول بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة خلف نابولي الإيطالي بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة.
وافتتح ليفربول مشواره بمرحلة المجموعات بالخسارة أمام نابولي بنتيجة 1-4 في إيطاليا ثم فاز على أياكس الهولندي بنتيجة 2-1 ثم حقق الفوز على غلاسكو رينجرز الإسكتلندي بنتيجة 2-0 و7-1 ثم فاز مجدداً على أياكس بنتيجة 3-0 وتغلب في النهاية على نابولي بنتيجة 2-0.
وتصدر ريال مدريد المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن لايبزيج الألماني.
وافتتح ريال مدريد حامل اللقب مشواره بالفوز خارج ملعبه على سيلتيك الإسكتلندي بنتيجة 3-0 ثم فاز على لايبزيج الألماني بنتيجة 2-0 وتغلب على شاختار الأوكراني بنتيجة 2-1 قبل التعادل خارج ملعبه بنتيجة 1-1.
وتلقى ريال مدريد الهزيمة على يد لايبزيج بنتيجة 2-3 في ألمانيا قبل الفوز على سيلتيك بنتيجة 5-1.
مواجهات أنشيلوتي ضد كلوب
سبق أن تقابل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد ضد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول 11 مرة.
وفاز أنشيلوتي في 5 مواجهات بينما انتصر كلوب في 3 لقاءات وتعادلا في 3 مواجهات.
وسبق أن واجه أنشيلوتي ليفربول خلال 17 مواجهة فاز خلالها 9 مرات من بينها 3 مرات في نهائي دوري أبطال أوروبا، من بينها مرتان مع ميلان الإيطالي وريال مدريد.
وقاد أنشيلوتي 5 أندية في مواجهات ليفربول وهي: ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي وإيفرتون الإنجليزي.
وواجه كلوب ريال مدريد 10 مرات، وفاز كلوب 3 مرات وتعادل مرتين وتلقى 5 هزائم.
ولعب كلوب ضد ريال مدريد مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا وخسر اللقاءين.
وقاد كلوب فريقين في مواجهة ريال مدريد وهما بروسيا دورتموند الألماني وليفربول الإنجليزي.
أسلحة ليفربول
يدخل ليفربول المواجهة بروح معنوية مرتفعة بعد تحسن النتائج مجدداً في الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل وقبله إيفرتون.
وقال يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي إن ريال مدريد من أفضل فرق العالم ويضم العديد من اللاعبين الموهوبين.
وأضاف: "إذا شغلت نفسك كمدرب بخطة لإيقاف فينيسيوس جونيور ستجد أن ريال مدريد لديه نجوم كبار وآخرون مثل كريم بنزيمة ورودريجو".
ويعتمد ليفربول على تشكيلة تضم حارس المرمى أليسون باكير وأمامه الرباعي فيرجيل فان ديك وجويل ماتيب وترينت ألكسندر أرنولد وأندري روبرتسون في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط فابينهو وبجواره جوردان هندرسون وستيفان باتيتش، وفي الهجوم محمد صلاح وكودي جاكبو وداروين نونيز.
أوراق ريال مدريد
يأمل ريال مدريد العودة من آنفيلد بنتيجة إيجابية وتحقيق أداء مميز أمام الريدز قبل مواجهة الإياب.
وأكد أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي أنه يتوقع مباراة قوية بين فريقين يبحثان عن الفوز موضحاً أن جودة ليفربول ما زالت كما هي وهناك عناصر رائعة في تشكيلة الريدز.
وأشار إلى أن كل فريق يعمل ألف حساب للآخر، مؤكداً أنه سعيد بالفترة التي قضاها في مدينة ليفربول حين كان مدرباً لإيفرتون.
ويعتمد ريال مدريد على تشكيلة تضم حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه الرباعي إيدير ميليتاو وأنتونيو رودريجر وداني كارفخال ودافيد آلابا في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط إدواردو كامافينجا وداني سيبايوس ولوكا مودريتش مع ثلاثي خط الهجوم فينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي وكريم بنزيمة.
وأكد محمد عمارة ظهير أيسر هانزا روستوك الألماني الأسبق لـ"إرم نيوز" أن ريال مدريد فريق بطولات ويدرك جيداً معنى دوري الأبطال، موضحاً أن خبرة أنشيلوتي ونجوم ريال مدريد تجعل المباراة في قمة الصعوبة وخارج التوقعات.
وأشار إلى أن ليفربول تحسن مؤخراً وخاصة مع قدوم جاكبو وعودة أهداف صلاح بجانب بعض اللمسات التي أظهرها داروين.