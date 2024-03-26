صدمة كبيرة.. سر مغادرة محمود داوود معسكر منتخب سوريا

وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مغادرة اللاعب محمود داهود تشكيلة المنتخب الأول قبل ساعات من مواجهة ميانمار في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، وكأس آسيا 2027.

وكتب الاتحاد السوري أن داوود "غادر مقر بعثة منتخبنا الوطني الأول في مدينة الخبر السعودية صباح الثلاثاء بسبب استحالة تلبية طلباته التي نقلها لنا وكيل أعماله، والتي ستؤثر على المنتخب الوطني الأول".

وأضاف: "إدارة المنتخب تؤكد أن مصلحة منتخب سوريا تأتي في المقام الأول وأنه سيتم وضع الشارع الرياضي بكافة التفاصيل بوقت لاحق".

وكانت تقارير أشارت، الإثنين، إلى عدم اقتناع داوود بأسلوب المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر في التدريبات، وطلب مغادرة المنتخب وعدم تسجيل اسمه في كشف المباراة.