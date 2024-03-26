صدمة كبيرة.. سر مغادرة محمود داوود معسكر منتخب سوريا
كشف الإعلامي ميشيل سعد، المعلق برابطة الدوري الإيطالي، عن سر مغادرة محمود داوود لاعب منتخب سوريا، لمعسكر "نسور قاسيون"، اليوم الثلاثاء، في خطوة مفاجئة أثارت استغراب الجماهير.
وغادر محمود داوود، لاعب شتوتغارت الألماني، بعثة منتخب سوريا في مدينة الخبر السعودية، قبل ساعات من مواجهة بلاده أمام ميانمار ضمن تصفيات مونديال 2026 لكرة القدم، "لاستحالة تلبية طلباته"، بحسب ما أعلن الاتحاد السوري، الثلاثاء، في بيان.
وجاءت مغادرة محمود داوود معسكر منتخب سوريا بعد تدريب ونصف فقط.
وقال سعد في تدوينة عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس"، إن "موضوع داوود أكبر من قصة طلبات وكيل أعماله".
وأضاف: "اللاعب لم تعجبه الأجواء داخل المعسكر وهذه المعلومة دقيقة".
وتابع: "هناك أيضا وعود بسيطة لم تنفذ لكن من الواضح أن اللاعب لم يقتنع بتمثيل المنتخب السوري وقرر التراجع عن قراره".
وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مغادرة اللاعب محمود داهود تشكيلة المنتخب الأول قبل ساعات من مواجهة ميانمار في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، وكأس آسيا 2027.
وكتب الاتحاد السوري أن داوود "غادر مقر بعثة منتخبنا الوطني الأول في مدينة الخبر السعودية صباح الثلاثاء بسبب استحالة تلبية طلباته التي نقلها لنا وكيل أعماله، والتي ستؤثر على المنتخب الوطني الأول".
وأضاف: "إدارة المنتخب تؤكد أن مصلحة منتخب سوريا تأتي في المقام الأول وأنه سيتم وضع الشارع الرياضي بكافة التفاصيل بوقت لاحق".
وكانت تقارير أشارت، الإثنين، إلى عدم اقتناع داوود بأسلوب المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر في التدريبات، وطلب مغادرة المنتخب وعدم تسجيل اسمه في كشف المباراة.