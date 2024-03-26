"لاستحالة تلبية طلباته".. محمود داوود يغادر معسكر منتخب سوريا

وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه على تطبيق انستغرام: "غادر اللاعب محمود داوود مقر بعثة منتخبنا الوطني الأول في مدينة الخبر السعودية صباح اليوم بسبب استحالة تلبية طلباته التي نقلها لنا وكيل أعماله والتي ستؤثر على المنتخب الوطني الأول".

وأضاف: "إدارة المنتخب تؤكد أن مصلحة منتخب سوريا تأتي في المقام الأول وأنه سيتم وضع الشارع الرياضي بكافة التفاصيل في وقت لاحق".