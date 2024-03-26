"لاستحالة تلبية طلباته".. محمود داوود يغادر معسكر منتخب سوريا
أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم الثلاثاء مغادرة اللاعب محمود داوود تشكيلة المنتخب الأول قبل ساعات من مواجهة ميانمار في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.
وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه على تطبيق انستغرام: "غادر اللاعب محمود داوود مقر بعثة منتخبنا الوطني الأول في مدينة الخبر السعودية صباح اليوم بسبب استحالة تلبية طلباته التي نقلها لنا وكيل أعماله والتي ستؤثر على المنتخب الوطني الأول".
وأضاف: "إدارة المنتخب تؤكد أن مصلحة منتخب سوريا تأتي في المقام الأول وأنه سيتم وضع الشارع الرياضي بكافة التفاصيل في وقت لاحق".
وأعلن الاتحاد انضمام داوود لاعب منتخب ألمانيا السابق وشتوتغارت الحالي إلى تشكيلة منتخب سوريا بعد أن قرر التحول لتمثيل الدولة العربية.
ومثل داوود ألمانيا خلال مراحل سابقة وفاز معها ببطولة أوروبا تحت 21 عاما في 2017 وخاض مباراتين مع المنتخب الألماني الأول.