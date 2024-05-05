كشف هوية "المعجب" الذي فجر أزمة بين لاعب الأهلي السعودي وياسيله (صورة)

أثار أحد المتابعين على منصة "إكس" يدعى "عايد الحريجي" جدلا كبيرا بين جمهور النادي الأهلي السعودي، بعدما خرج لانتقاد الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، بعد استبعاده اللاعب بسام الحريجي عن الفريق الفترة الماضية.

وجاء اللغط بعدما ظن جمهور الأهلي السعودي، أن هذا المتابع هو أحد أشقاء بسام الحريجي، وهو ما كشف زيفه بعد ذلك.

كما أن الأزمة بدأت مع غياب الظهير الشاب عن مواجهة "الراقي" الأخيرة أمام ضمك، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، وبدأ الجمهور يتساءل عن سر غياب "بشام" ليخرج حساب المدعو "عايد الحريجي" ليزعم أن اللاعب سليم 100% ولا يعاني من أي إصابة ويستطيع أن يلعب مباراة كاملة، إنما قرار استبعاده يعود ليايسله.

وبسبب هذه الأزمة قال الإعلامي الرياضي وليد سعد عبر حسابه على منصة "إكس": "أشقّاء بسّام الحريجي لا يمتلكون أي حساب عبر المنصة، من يقوم بالتغريد ليس شقيق اللاعب".