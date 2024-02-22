غوارديولا يفجّر مفاجأة حول خططه المستقبلية

ورفض غوارديولا الكشف عن المنتخبات التي يفضل تدريبها في المستقبل، وقال: "لا أعرف من الذي يريدني للعمل في فريق وطني، عليهم أن يريدوك، تمامًا مثل النادي".

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة "espn": "عندما بدأت هذا الأمر، لم أفكر أبدًا في الفوز بلقب الدوري أو دوري أبطال أوروبا".

وواصل المدرب الإسباني: "أود أن أعيش تجربة العيش في كأس العالم، أو بطولة أمم أوروبا، أو كوبا أمريكا، أو أي شيء آخر".

وأكد: "سأحب ذلك، لا أعرف متى سيحدث ذلك، إذا كان ذلك بعد 5 أو 10 أو 15 عامًا من الآن، لكنني أود أن أحظى بتجربة العمل كمدرب في كأس العالم".