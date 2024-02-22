غوارديولا يفجّر مفاجأة حول خططه المستقبلية
فجّر الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، مفاجأة حول خططه المستقبلية.
وينتهي عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي، في يونيو 2025، وسبق له تدريب برشلونة وبايرن ميونخ.
وردَّ غوارديولا عندما سُئل عما يتبقى له لتحقيقه بعد مسيرة رائعة على مستوى الأندية، حيث قال: "منتخب وطني، أود تدريب منتخب وطني للمشاركة في كأس العالم أو بطولة أوروبا، سأحب ذلك".
ورفض غوارديولا الكشف عن المنتخبات التي يفضل تدريبها في المستقبل، وقال: "لا أعرف من الذي يريدني للعمل في فريق وطني، عليهم أن يريدوك، تمامًا مثل النادي".
وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة "espn": "عندما بدأت هذا الأمر، لم أفكر أبدًا في الفوز بلقب الدوري أو دوري أبطال أوروبا".
وواصل المدرب الإسباني: "أود أن أعيش تجربة العيش في كأس العالم، أو بطولة أمم أوروبا، أو كوبا أمريكا، أو أي شيء آخر".
وأكد: "سأحب ذلك، لا أعرف متى سيحدث ذلك، إذا كان ذلك بعد 5 أو 10 أو 15 عامًا من الآن، لكنني أود أن أحظى بتجربة العمل كمدرب في كأس العالم".
وبدأ غوارديولا مسيرته التدريبية، العام 2007، حيث كان مدربًا لفريق برشلونة، وتمت ترقيته إلى قيادة الفريق الأول في العام التالي.
وعمل غوارديولا مع الفريق الأول لبرشلونة 4 مواسم فاز فيها بـ14 لقبًا، ثم عمل 3 سنوات مع بايرن ميونخ.
ومنذ العام 2016، يتولى غوارديولا تدريب مانشستر سيتي ونال معه 16 لقبًا، بما في ذلك 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.