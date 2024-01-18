فرنسا.. الشرطة تفتش مكاتب الضرائب بشأن تعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار

قال مصدر مقرب من التحقيق إن الشرطة الفرنسية فتشت مكاتب إدارة الضرائب التابعة لوزارة المالية بسبب مزاعم عن معاملة تفضيلية لباريس سان جيرمان بشأن صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار.

وأضاف المصدر، الذي أكد التقارير السابقة عن المداهمة والتفتيش التي نشرها موقع "ميديابارت" الاستقصائي على الإنترنت، أن المداهمة كانت جزءًا من تحقيق أكبر.

وذكر "ميديابارت" في وقت سابق أن المعاملة الضريبية التفضيلية المشتبه فيها مُنحت لباريس سان جيرمان كجزء من انتقال نيمار عام 2017 قادمًا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.