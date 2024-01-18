فرنسا.. الشرطة تفتش مكاتب الضرائب بشأن تعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار
قال مصدر مقرب من التحقيق إن الشرطة الفرنسية فتشت مكاتب إدارة الضرائب التابعة لوزارة المالية بسبب مزاعم عن معاملة تفضيلية لباريس سان جيرمان بشأن صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار.
وأضاف المصدر، الذي أكد التقارير السابقة عن المداهمة والتفتيش التي نشرها موقع "ميديابارت" الاستقصائي على الإنترنت، أن المداهمة كانت جزءًا من تحقيق أكبر.
وذكر "ميديابارت" في وقت سابق أن المعاملة الضريبية التفضيلية المشتبه فيها مُنحت لباريس سان جيرمان كجزء من انتقال نيمار عام 2017 قادمًا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.
ورفضت وزارة الاقتصاد والمالية التعليق.
ولم يرد باريس سان جيرمان على الفور على طلب رويترز للتعليق.
وانضم نيمار إلى الهلال السعودي في أغسطس/ آب الماضي من باريس سان جيرمان لكن مهاجم برشلونة السابق خاض خمس مباريات فقط حيث عانى من إصابات عضلية.
وخضع نيمار البالغ من العمر 31 عامًا لجراحة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لعلاج إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى ستمنعه من المشاركة مع البرازيل في كأس كوبا أمريكا الصيف المقبل.
وخلال 6 مواسم لنيمار مع باريس سان جيرمان سجل المهاجم البرازيلي 118 هدفًا وصنع 77 في 173 مباراة بحسب موقع "transfermarkt"، علمًا أنه لعب 186 مباراة لبرشلونة في 4 سنوات سجل فيها 105 أهداف وصنع 76.