طبيب منتخب البرازيل يؤكد غياب نيمار عن "كوبا أمريكا 2024"

أكد رودريغو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، أن نيمار داسيلفا، نجم نادي الهلال السعودي، سيغيب بشكل رسمي عن منتخب بلاده في بطولة "كوبا أمريكا 2024" المقبلة، المقررة في الولايات المتحدة في الفترة من 20 يونيو إلى 16 يوليو المقبل، بسبب الإصابة.

وكان نيمار، البالغ 31 عاما، تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة البرازيل وأوروغواي في أكتوبر الماضي بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وقال لاسمار في تصريحات نقلتها شبكة "TNT" البرازيلية: "نيمار سيغيب عن بطولة كوبا أمريكا عام 2024، ولا يزال الوقت مبكرًا جدًا للحديث عن عودته، ولا داعي لتجاوز الخطوات اللازمة للتعافي عاجلاً وتحمل مخاطر غير ضرورية".