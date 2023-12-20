طبيب منتخب البرازيل يؤكد غياب نيمار عن "كوبا أمريكا 2024"
أكد رودريغو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، أن نيمار داسيلفا، نجم نادي الهلال السعودي، سيغيب بشكل رسمي عن منتخب بلاده في بطولة "كوبا أمريكا 2024" المقبلة، المقررة في الولايات المتحدة في الفترة من 20 يونيو إلى 16 يوليو المقبل، بسبب الإصابة.
وكان نيمار، البالغ 31 عاما، تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة البرازيل وأوروغواي في أكتوبر الماضي بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026.
وقال لاسمار في تصريحات نقلتها شبكة "TNT" البرازيلية: "نيمار سيغيب عن بطولة كوبا أمريكا عام 2024، ولا يزال الوقت مبكرًا جدًا للحديث عن عودته، ولا داعي لتجاوز الخطوات اللازمة للتعافي عاجلاً وتحمل مخاطر غير ضرورية".
وأضاف: "نتوقع أن يكون جاهزًا للعودة مع بداية موسم 2024 في أوروبا، وهو أغسطس، علينا التحلي بالصبر، الحديث عن العودة قبل 9 أشهر أمر سابق لأوانه؛ فهذا أمر متعارف عليه عالميا لاستعادة الأربطة عافيتها من جديد".
وتابع: "من المهم جدًا أن يكون لديك وقت مناسب، وهو الوقت الذي يستغرقه الجسم لدمج هذا الرباط، ومن المتوقع أنه بعد هذا الوقت سوف يتعافى على مستوى عالٍ ويستطيع العودة من جديد".
وجاءت البرازيل حاملة اللقب 5 مرات في مجموعتها بكوبا أمريكا إلى جانب كولومبيا والبارغواي والفائز من الملحق بين كوستاريكا وهندوراس.
وتفتتح البرازيل مشوارها على ملعب سوفي ستاديوم في لوس أنجليس بمواجهة كوستاريكا او هندوراس في 24 يونيو قبل أن تواجه الباراغواي في لاس فيغاس في 28 منه لتختتم مشوارها في الدور الأول أمام كولومبيا.
وانتقل نيمار مطلع الموسم الجاري إلى الهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو.
ووقع نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق عقدا مدته موسمان وسجل هدفا واحدا بقميص الهلال في شباك ناسجي الإيراني في دوري أبطال آسيا.