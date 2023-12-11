رغم هبوطه للدرجة الثانية.. نيمار يبلغ رئيس سانتوس أنه سيعود للنادي
يعيش سانتوس البرازيلي أسوأ لحظة في تاريخه بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخ النادي.
ومع ذلك يمكن للاعبه السابق نيمار إنقاذ النادي البرازيلي التاريخي.
وسيبدأ الفريق الموسم المقبل برئيس جديد هو مارسيلو تيكسيرا، العازم على العودة إلى القمة في أسرع وقت ممكن.
واختار الأخير على الفور تجميد قميص بيليه رقم 10، حتى العودة إلى نخبة كرة القدم البرازيلية.
ومن الواضح أن هذا القرار الذي اتخذه رئيس سانتوس الجديد ألهم نجم الفريق السابق نيمار، الذي سارع إلى الاتصال بالرئيس.
وقال مارسيلو تيكسيرا، في مقابلة مع صحيفة "Globoesporte": "اتصل بي نيمار، وقال: "سيدي الرئيس، لقد قمت بالفعل بسحب الـ 10 حتى العودة إلى الدرجة الأولى".
ولم يخف نيمار أبدًا رغبته في العودة يومًا ما إلى سانتوس الذي فاز معه بكأس ليبرتادوريس عام 2011.
وأضاف مارسيلو تيكسيرا: "أنا سعيد بالفعل، أنا بالفعل مليء بالأمل، سنحتفظ أيضًا بالرقم 11، نحن بانتظار عودة نيمار، إنه يمنحني الكثير من الأمل".
ولعب نيمار لسانتوس 139 مباراة سجل فيها 72 هدفا وصنع 37، قبل أن ينتقل لبرشلونة صيف عام 2013 مقابل 88 مليون يورو.
وغادر نيمار برشلونة لباريس سان جيرمان مقابل مبلغ قياسي وهو 222 مليون يورو، في 2017، قبل أن ينتقل للهلال الصيف الماضي.