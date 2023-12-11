رغم هبوطه للدرجة الثانية.. نيمار يبلغ رئيس سانتوس أنه سيعود للنادي

يعيش سانتوس البرازيلي أسوأ لحظة في تاريخه بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ومع ذلك يمكن للاعبه السابق نيمار إنقاذ النادي البرازيلي التاريخي.

وسيبدأ الفريق الموسم المقبل برئيس جديد هو مارسيلو تيكسيرا، العازم على العودة إلى القمة في أسرع وقت ممكن.

واختار الأخير على الفور تجميد قميص بيليه رقم 10، حتى العودة إلى نخبة كرة القدم البرازيلية.

ومن الواضح أن هذا القرار الذي اتخذه رئيس سانتوس الجديد ألهم نجم الفريق السابق نيمار، الذي سارع إلى الاتصال بالرئيس.