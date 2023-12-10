جيسوس: أريد مشاهدة النصر بدون رونالدو.. هل سيستطيع المنافسة مثلنا بدون نيمار؟

ويلعب الهلال مباريات هذا الموسم في غياب نيمار، الذي تعرض لإصابة بالرباط الصليبي مع منتخب البرازيل.

ومن المتوقع أن يمتد غياب نيمار لنهاية الموسم الجاري، حيث شارك المهاجم البرازيلي مع الهلال في 3 مباريات فقط قبل تعرضه للإصابة.

وفي حواره مع صحيفة (sports brief) وجه جيسوس سؤالا مثيرا للغريم النصر، بشأن المنافسة على لقب الدوري السعودي.

وقال جيسوس: "هل يستطيع النصر المنافسة على لقب الدوري بدون نجمه كريستيانو رونالدو مثلما فعلنا نحن مع إصابة نيمار؟".

ووجه المدرب البرتغالي طلبًا لإدارة النصر قائلا: "أريد مشاهدة النصر يلعب بدون رونالدو".