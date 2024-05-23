تطور يبرئ ميسي من فضيحة مالية كبرى
تصدر ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، المشهد مجددًا في الأوساط الكروية الإسبانية بعد تسريب صوتي يفيد بتدخله لدى لويس روباليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق للتوسط لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن حل مشكلة تخفيض رواتب لاعبي برشلونة.
وذكر تقرير نشره موقع (theobjective) الإسباني أن غيرارد بيكيه نجم برشلونة الأسبق أخبر رئيس الاتحاد الإسباني بأن ميسي قام بتفويضه لحل مشكلة تخفيض الرواتب من جانب برشلونة بنسبة تصل إلى 70% خلال شهر أبريل 2020.
وأرسل روبياليس إلى ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي مقترحه الاقتصادي، والذي يقترح فيه إعادة هيكلة 4% من حقوق البث لجميع مباريات الاتحاد الأوروبي، والتي كانت موزعة مسبقًا بطريقة محددة بين الاتحادات الوطنية.
وواجه ميسي اتهامات بالتورط في قضية استغلال النفوذ مع روباليس بجانب زميله السابق في برشلونة بيكيه.
ولكن مصادر من الاتحاد الأوروبي وأيضًا الاتحاد الإسباني أكدت لموقع (ESPANOL) أن ميسي كان يتفاوض بشكل شخصي مع رئيس يويفا للحاجة الماسة لإنشاء صندوق يكفل دفع جزء من رواتب اللاعبين الذين تضرروا كثيرًا خلال فترة الجائحة.
وأوضح ميسي لرئيس الاتحاد الأوروبي، أنه يفضل عدم تقاضي أي رواتب إذا لم تكن هناك أموال لمساعدة الآخرين.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إنشاء صندوق من هذا النوع هو أمر قانوني تمامًا رغم عدم اكتمال المشروع.
وأوضحت الصحيفة، أن الاتحاد الدولي (فيفا) اتفق مع اتحاد اللاعبين المحترفين (فيفبرو) وتم إنشاء صندوق مشابه وقتذاك قبل فترة توقف النشاط بسبب جائحة كورونا بأسابيع.