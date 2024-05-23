تطور يبرئ ميسي من فضيحة مالية كبرى

ولكن مصادر من الاتحاد الأوروبي وأيضًا الاتحاد الإسباني أكدت لموقع (ESPANOL) أن ميسي كان يتفاوض بشكل شخصي مع رئيس يويفا للحاجة الماسة لإنشاء صندوق يكفل دفع جزء من رواتب اللاعبين الذين تضرروا كثيرًا خلال فترة الجائحة.

وأوضح ميسي لرئيس الاتحاد الأوروبي، أنه يفضل عدم تقاضي أي رواتب إذا لم تكن هناك أموال لمساعدة الآخرين.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إنشاء صندوق من هذا النوع هو أمر قانوني تمامًا رغم عدم اكتمال المشروع.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتحاد الدولي (فيفا) اتفق مع اتحاد اللاعبين المحترفين (فيفبرو) وتم إنشاء صندوق مشابه وقتذاك قبل فترة توقف النشاط بسبب جائحة كورونا بأسابيع.