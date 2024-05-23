3 نجوم كبار يعوضون ميسي في أولمبياد باريس

ويتواجد منتخب الأرجنتين في أولمبياد باريس ويقع في المجموعة الثانية رفقة منتخبات المغرب وأوكرانيا والعراق.

وقالت قناة قناة "tyc sports" إن ميسي لن يشارك مع منتخب الأرجنتين في أولمبياد باريس، ولكن لم تكشف عن السبب الحقيقي وراء عدم مشاركته.

وعلى الرغم من ذلك، كشفت تقارير أرجنتينية أن السبب الأقرب لغياب ميسي عن الأولمبياد هو اضطراره للاختيار بين باريس 2024 وكوبا أمريكا.

وأضافت: "الثلاثي فوق السن هم حارس المرمى إيميليانو مارتينيز والمدافع نيكولاس أوتامندي والمهاجم جوليان ألفاريز".

ومن المُتوقع أن يكون أوتامندي قائدًا لمنتخب الأرجنتين في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس.

وسبق لميسي التتويج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية "بكين 2008"، مع المنتخب الأرجنتيني.