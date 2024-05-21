حقيقة إجبار شيكابالا على الاعتزال

وراجت تقارير صحفية مصرية خلال الساعات الماضية، تفيد بأن مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر مخاطبة شيكابالا، وإجباره على اتخاذ قرار بالاعتزال بعد تتويج نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على ضيفه نهضة بركان يوم الأحد الماضي، ليتفوق بفارق قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض بعد خسارته 2-1 ذهابًا في المغرب.

وقال مصدر مقرب من مجلس إدارة الزمالك وشيكابالا، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن قائد الفريق مستمر مع زملائه خلال العامين المقبلين.

وأضاف: "مجلس الإدارة يرفض هذه التقارير، كما إن شيكابالا نفسه لا يفكر في الاعتزال نهائيًّا".

وأوضح: "كيف يقوم مجلس الزمالك بإجبار شيكابالا على اتخاذ قرار اعتزاله، وفي الوقت ذاته قام بتجديد التعاقد مع اللاعب خلال أسابيع قليلة مضت؟".

وواصل: "شيكابالا سعيد بتجديد عقده مع نادي الزمالك وتقديره من مجلس الإدارة، واللاعب يرى أنه ما زال هناك فرصة كي يحصل على بطولات أفريقية جديدة مع الزمالك بعد التأكد من المشاركة في كأس السوبر، ثم الكونفدرالية ودوري السوبر بالموسم المقبل".

واختتم: "موعد اعتزاله سيحدده شيكابالا بنفسه".