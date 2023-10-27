ماركا: أنشيلوتي ينوي إجلاس كامافينغا على دكة البدلاء في الكلاسيكو
كشفت صحيفة "ماركا" أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لن يعتمد على الفرنسي إدواردو كامافينغا في التشكيلة الأساسية أمام برشلونة.
ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة غدا السبت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في قمة مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.
ووفقا للصحيفة فإن ريال مدريد يمر بموسم أكثر من رائع رغم خسارة مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.
وأوضحت أن أنشيلوتي عرف كيفية تغيير الخطط حتى يعرف الفريق كيفية الاستفادة من "العدد الزائد" في وسط الملعب وحتى يشعر جود بيلينغهام بالراحة والسعادة.
ورغم غياب تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو قالت "ماركا" إن الكلاسيكو يأتي في الوقت المناسب بالنسبة لريال مدريد، مع استمرار تعافي أردا غولر، وتعافي داني سيبايوس.
وذكرت الصحيفة أن أنشيلوتي سيضطر لاتخاذ قرارات مؤلمة في الكلاسيكو بينها عدم البدء بكامافينغا في التشكيلة الأساسية.
وأفادت بأن ريال مدريد سيعتمد على فيرلاند ميندي في مركز الظهير الأيسر، وتواجد توني كروس وأوريلين تشواميني وفيدي فالفيردي مع بيلينغهام في خط الوسط.
أما عن الخط الهجومي فسيتواجد البرازيليان رودريغو وفينيسيوس جونيور.
وأكدت الصحيفة أن هذا يعني أنه سيتعين على كامافينغا ومودريتش الانتظار على مقاعد البدلاء للحصول على فرصة دخول المباراة.
وأشارت إلى أن كروس لا يزال قطعة أساسية عندما يتعلق الأمر بالسرعة والحصول على الكرة من الخلف لذلك سيكون أساسيا في الكلاسيكو.
وكشفت "ماركا" أن كامافينغا لعب مباراة مثالية تقريبًا أمام سبورتينغ براغا وبدا في بعض الأحيان أنه حصل على مكان في التشكيلة الأساسية، لكن هذا سيعني التخلي عن مشاركة رودريغو.
ويريد أنشيلوتي وطاقمه التدريبي التحلي بالشجاعة وسيراهن على الثنائي البرازيلي فينيسيوس ورودريغو في الهجوم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفوز على برشلونة، المنافس الأبدي للميرنغي يمثل ضربة معنوية مهمة.
ويتصدر ريال مدريد، مع جيرونا، جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك كل منهما 25 نقطة من 10 مباريات، ويأتي برشلونة بعدهما برصيد 24 نقطة.