ماركا: أنشيلوتي ينوي إجلاس كامافينغا على دكة البدلاء في الكلاسيكو

وأوضحت أن أنشيلوتي عرف كيفية تغيير الخطط حتى يعرف الفريق كيفية الاستفادة من "العدد الزائد" في وسط الملعب وحتى يشعر جود بيلينغهام بالراحة والسعادة.

ورغم غياب تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو قالت "ماركا" إن الكلاسيكو يأتي في الوقت المناسب بالنسبة لريال مدريد، مع استمرار تعافي أردا غولر، وتعافي داني سيبايوس.

وذكرت الصحيفة أن أنشيلوتي سيضطر لاتخاذ قرارات مؤلمة في الكلاسيكو بينها عدم البدء بكامافينغا في التشكيلة الأساسية.

وأفادت بأن ريال مدريد سيعتمد على فيرلاند ميندي في مركز الظهير الأيسر، وتواجد توني كروس وأوريلين تشواميني وفيدي فالفيردي مع بيلينغهام في خط الوسط.