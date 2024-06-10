غول "روشن" يرعب الهلال والنصر والأهلي والاتحاد

ترشحيات أكثر قوة

الفريق أيضًا حسم صفقة ضم ألكسندر لاكازيت، النجم الفرنسي الدولي صاحب الخبرة الكبيرة والقدرات الفنية الغنية عن التعريف.

بالإضاف إلى كوين كاستيليس حارس بلجيكا، الذي قد لا يكون في مصاف أمثال تيبو كورتوا وأندري لونين، لكنه لا يزال أحد أبرز الحراس على الساحة وهو بالتأكيد سيكون تحسينا كبيرا للوضع الحالي.

القادسية أيضًا في طريقه، حسب التقارير لحسم ضم ساديو ماني من صفوف النصر، وهنا نحن نتحدث عن مستويات أخرى تمامًا من الصفقات، مستويات عالمية ترتقي بالفريق إلى مصاف كبار دوري روشن.

تمديد عقد المدرب

كما مدد القادسية تعاقده مع مدربه الإسباني ميشيل غونزاليس، لمدة موسم واحد، ليستمر في قيادة الفريق فنيا خلال الموسم المقبل.

وقاد غونزاليس الفريق، للعودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن تولى مسؤولية القيادة الفنية للفريق خلفا للمدرب الإنجليزي السابق روبي فاولر.

وقاد غونزاليس القادسية في 26 مباراة حقق الفوز في 16 منها وتعادل في 5 مباريات وخسر مثلها.