علي معلول يحرج الأهلي
كشفت مصدر لـ"إرم نيوز" أن التونسي علي معلول، لاعب الأهلي المصري، وافق على تقاضي راتبه بالجنيه المصري لتمديد تعاقده مع المارد الأحمر.
وذكر المصدر أن علي معلول تحدث مع مسؤول التعاقدات في الأهلي أمير توفيق، وأبدى موافقته على تقاضي الراتب الجديد بالجنيه المصري بدلا من الدولار.
وأوضح أن معلول، البالغ من العمر 34 عاما، وافق على تقاضي مليون ونصف دولار ولكن بالجنيه المصري لتسهيل الأمور على الأهلي.
وأضاف أن النادي تحدث مع المدافع التونسي على تقاضي راتبه بالجنيه، حيث كان يرفض في البداية، قبل أن يوافق على طلب الأهلي.
وأتم المصدر أن الخلاف الحالي بين الأهلي ومعلول على مدة العقد الجديد بين الطرفين، حيث يريد اللاعب تجديد العقد لمدة موسمين، في حين يريد الأهلي التجديد لموسم واحد فقط.
وانتقل علي معلول من الصفاقسي للأهلي صيف 2016، وشارك الموسم الحالي في 20 مباراة، سجل فيها هدفين، وصنع خمسة.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
يشار إلى أن الأهلي حصد 17 نقطة من ثماني مباريات، ويحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري، علما أن المتصدر المصري البورسعيدي لعب 14 مباراة، وحصد 27 نقطة.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن معلول لعب إجمالا للأهلي 278 مباراة، سجل فيها 51 هدفا، وصنع 80.
ونال معلول مع الأهلي خمسة ألقاب في الدوري المصري، وأربعة في كأس مصر، وخمسة في كأس السوبر المصري، وثلاثة في دوري أبطال أفريقيا، ولقبين في كأس السوبر الأفريقي.