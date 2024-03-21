علي معلول يحرج الأهلي

كشفت مصدر لـ"إرم نيوز" أن التونسي علي معلول، لاعب الأهلي المصري، وافق على تقاضي راتبه بالجنيه المصري لتمديد تعاقده مع المارد الأحمر.

وذكر المصدر أن علي معلول تحدث مع مسؤول التعاقدات في الأهلي أمير توفيق، وأبدى موافقته على تقاضي الراتب الجديد بالجنيه المصري بدلا من الدولار.

وأوضح أن معلول، البالغ من العمر 34 عاما، وافق على تقاضي مليون ونصف دولار ولكن بالجنيه المصري لتسهيل الأمور على الأهلي.

وأضاف أن النادي تحدث مع المدافع التونسي على تقاضي راتبه بالجنيه، حيث كان يرفض في البداية، قبل أن يوافق على طلب الأهلي.

وأتم المصدر أن الخلاف الحالي بين الأهلي ومعلول على مدة العقد الجديد بين الطرفين، حيث يريد اللاعب تجديد العقد لمدة موسمين، في حين يريد الأهلي التجديد لموسم واحد فقط.