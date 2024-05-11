حل اتحاد السباحة وإعفاء مسؤولين رياضيين.. أزمة بسبب حجب العلم التونسي

أعلنت وزارة الرياضة في تونس الجمعة حل مجلس إدارة الاتحاد التونسي للسباحة وإعفاء المدير العام للوكالة التونسية لمكافحة المنشطات وذلك بعد حادثة حجب علم البلاد خلال منافسات النسخة السابعة من بطولة تونس للماسترز التي ينظمها الاتحاد المحلي.

وجاء قرار حجب العلم خلال البطولة التي تعتبر تحت إشراف الاتحاد الدولي للسباحة، وتدور في المسبح الأولمبي برادس (جنوب العاصمة) بين 8 و10 مايو الجاري، وذلك نتيجة العقوبات التي فرضتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) على الرياضة التونسية بسبب عدم امتثال الوكالة المحلية لمكافحة المنشطات لمعايير القانون الدولي بهذا الخصوص.

وقررت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في 1 مايو الجاري، تسليط عقوبات ثقيلة على تونس بسبب عدم امتثال الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطان (أناد) للمعايير الدولية المعتمدة في الكشف عن حالات تعاطي المنشطات وطرق الاختبارات الخاصة بذلك رغم مرور أشهر على المهلة التي منحتها "وادا" لتونس وذلك منذ نوفمبر 2023.

وتشمل عقوبة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عدم رفع العلم التونسي في المسابقات الرسمية في كل الرياضات بما فيها الألعاب الأولمبية والألعاب البارلمبية باريس 2024، فضلا عن حرمان تونس من استضافة أية دورات رياضية رسمية حتى رفع العقوبة.

وبالفعل دخلت العقوبات حيز التنفيذ الأسبوع الماضي عندما تم حجب العلم التونسي في منافسات بطولة إفريقيا للسباحة في أنغولا، فضلا عن حادثة حجب العلم مرة ثانية الجمعة في المسبح الأولمبي برادس في بطولة الماسترز للسباحة.