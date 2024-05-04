رسميا.. تنفيذ عقوبة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على تونس (فيديو)

دخلت القرارات التأديبية التي اتخذتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) بحق تونس الثلاثاء، حيز التنفيذ رسميا بعد 3 أيام فقط من إعلانها، وذلك بمنع رفع العلم التونسي في بطولة إفريقيا للسباحة المقامة حاليا في العاصمة الأنغولية لواندا.

وأعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والتي تتخذ من مونتريال الكندية مقرا لها، الثلاثاء اتخاذ جملة من العقوبات في حق تونس وذلك نتيجة عدم امتثالها للمعايير الدولية لمكافحة المنشطات رغم توجيه لفت نظر في شهر نوفمبر 2023.

وتأتي هذه العقوبات الصارمة لعدم امتثال تونس للمعايير الدولية في طرق وتحاليل الكشف عن حالات تعاطي المنشطات وعدم الالتزام بمجموعة القواعد المتعلقة بمكافحة المنشطات.

وتضمنت العقوبات، حرمان تونس من استضافة بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية في أي من الاختصاصات الرياضية، فضلا عن عدم رفع العلم التونسي في المسابقات الرياضية القارية والإقليمية والدولية وفي الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقبلة في باريس خلال صيف 2024، حتى تعود البلاد إلى الالتزام بمعايير الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وتصدر السلطات وثيقة رسمية تثبت ذلك.

وبينما قالت وزارة الرياضة في تونس، الخميس، نشر تنقيح قواعد الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات على أمل رفع العقوبات التي فرضتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) لعدم الامتثال، بدأ مفعول العقوبة ساريا بشكل رسمي في اليوم نفسه حيث لم يتم رفع العلم التونسي في مراسم تتويج الفائزات في سباق 100 متر سباحة على الصدر والذي أحرزت في أعقابه السباحة التونسية حبيبة بلغيث الميدالية البرونزية.