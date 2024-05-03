وزارة الرياضة التونسية تعلن تعديل قواعد مكافحة المنشطات

وكانت الوكالة العالمية قد أكدت يوم الثلاثاء أن نظيرتها التونسية غير ممتثلة للمعايير الدولية لمكافحة المنشطات ما يعني حرمان تونس من حق تنظيم أي بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، إلى جانب منع الرياضيين التونسيين من رفع العلم التونسي خلال المسابقات الأولمبية والبارالمبية.

وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان نشرته على منصة (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس "صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الخميس 02 ماي (مايو أيار) 2024، الأمر عدد 235 لسنة 2024، مؤرّخ في 02 ماي 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 187 لسنة 2024، المؤرّخ في 05 أفريل (أبريل نيسان) 2024، المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وطرق تسييرها".