وزارة الرياضة التونسية تعلن تعديل قواعد مكافحة المنشطات
أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية اليوم الخميس نشر تنقيح قواعد الوكالة المحلية لمكافحة المنشطات على أمل رفع العقوبات التي فرضتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) لعدم الامتثال.
وكانت الوكالة العالمية قد أكدت يوم الثلاثاء أن نظيرتها التونسية غير ممتثلة للمعايير الدولية لمكافحة المنشطات ما يعني حرمان تونس من حق تنظيم أي بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، إلى جانب منع الرياضيين التونسيين من رفع العلم التونسي خلال المسابقات الأولمبية والبارالمبية.
وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان نشرته على منصة (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس "صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الخميس 02 ماي (مايو أيار) 2024، الأمر عدد 235 لسنة 2024، مؤرّخ في 02 ماي 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 187 لسنة 2024، المؤرّخ في 05 أفريل (أبريل نيسان) 2024، المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وطرق تسييرها".
وكانت الوزارة قد قالت يوم الأربعاء: "بمجرد أن يصدر الأمر، ذو الصلة بالتنقيحات المطلوبة، ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، سوف تُرفع العقوبات".
وكانت الوادا قد راسلت الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لإعلامها بضرورة تنقيح قوانينها الخاصة بمكافحة المنشطات لتطبيق نسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وكانت الوزارة قد قالت يوم الأربعاء: "بمجرد أن يصدر الأمر، ذو الصلة بالتنقيحات المطلوبة، ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، سوف تُرفع العقوبات".
وكانت الوادا قد راسلت الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لإعلامها بضرورة تنقيح قوانينها الخاصة بمكافحة المنشطات لتطبيق نسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.