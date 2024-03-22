موعد مباريات نصف النهائي لكأس خادم الحرمين

المباراة الأولى لنصف النهائي ستكون بين الهلال والاتحاد، في استمرار لمباريات الفريقين خلال الموسم الحالي.

وفي قبل النهائي الآخر، يستضيف النصر، الباحث عن لقبه الأول في البطولة منذ 1990، فريق الخليج مفاجأة الموسم الحالي بكأس ملك السعودية.

وأصدر اتحاد القدم السعودي بيانًا قال فيه إن مباراة الهلال والاتحاد ستكون يوم 31 أبريل المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

أما مباراة النصر أمام الخليج، ستكون يوم الأربعاء 1 مايو على ملعب الأول بارك.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام التاسعة مساء.