موعد مباريات نصف النهائي لكأس خادم الحرمين
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتتواجد أربعة أندية في الدور نصف النهائي من المسابقة.
المباراة الأولى لنصف النهائي ستكون بين الهلال والاتحاد، في استمرار لمباريات الفريقين خلال الموسم الحالي.
وفي قبل النهائي الآخر، يستضيف النصر، الباحث عن لقبه الأول في البطولة منذ 1990، فريق الخليج مفاجأة الموسم الحالي بكأس ملك السعودية.
وأصدر اتحاد القدم السعودي بيانًا قال فيه إن مباراة الهلال والاتحاد ستكون يوم 31 أبريل المقبل.
وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
أما مباراة النصر أمام الخليج، ستكون يوم الأربعاء 1 مايو على ملعب الأول بارك.
وتنطلق أحداث المباراة في تمام التاسعة مساء.
وتفوق الهلال بشكل كاسح على الاتحاد، بعد أن فاز عليه في أربع مباريات جمعت بينهما خلال الموسم الحالي.
وتمكن الهلال من إقصاء الاتحاد من دور الثمانية في دوري أبطال آسيا بالانتصار عليه 2-صفر في مباراة الذهاب، وهي النتيجة التي تكررت إيابا، كما فاز الهلال على الاتحاد في مواجهتي الموسم الحالي في الدوري السعودي للمحترفين.